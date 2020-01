Erdogan: Turecko zastaví porušovanie prímeria v Idlibe sýrskou vládou

Ankara 14. januára (TASR) - Turecko je odhodlané zastaviť prípady porušovania prímeria sýrskou vládou v severozápadnej sýrskej provincii Idlib, aby predišlo úteku 400.000 ľudí k tureckej hranici. V utorok to vyhlásil prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Erdogan to povedal v príhovore pred členmi svojej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v tureckom parlamente. Rusko a jeho spojenci v nedeľu 12. januára zastavili nálety v Idlibe, keďže začalo platiť prímerie dohodnuté s Tureckom.



Erdogan sa zaviazal, že odrazí pokusy Damasku o porušenie prímeria v Idlibe. Dodal, že Turecko je pripravené samo sa postaviť proti sýrskym vládnym silám.



Sýrsky režim podľa Erdogana bráni politickému procesu a musí sa zdržať krokov vedúcich ku krviprelievaniu. "Ak bude treba, sme pripravení rázne zasiahnuť proti pokusom režimu porušovať prímerie v Idlibe," zdôraznil v prejave odvysielanom televíznou stanicou NTV, na ktorú sa odvolala ruská tlačová agentúra TASS.



Prímerie v Idlibe sa do veľkej miery dodržiava, oznámil v utorok turecký minister národnej obrany Hulusi Akar. Doplnil, že Ankara je za skoré dosiahnutie mieru, za stabilizovanie situácie a zastavenie krviprelievania.



Turecké ministerstvo národnej obrany 10. januára oznámilo, že Ankara a Moskva dosiahli dohodu o prímerí v zóne deeskalácie v provincii Idlib na severe Sýrie a začne platiť od 12. januára.



Idlib je jedinou oblasťou v Sýrii, ktorá je stále pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov bojujúcich proti vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada. V roku 2017 tam bola zriadená severná zóna deeskalácie a premiestnili sa do nej džihádisti z iných častí Sýrie, ktorí odmietali položiť zbrane. Turecká armáda má v provincii Idlib 12 pozorovateľských stanovíšť.



Erdogan varoval Haftara, že ak bude pokračovať v bojoch, dostane príučku



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že ak líbyjský poľný maršal Chalífa Haftar bude pokračovať v bojoch v Líbyi, "dostane príučku". Erdogan sa takto vyjadril po ukončení rokovaní o prímerí v Moskve, informovala agentúra AFP.



V noci na utorok sa na juhu líbyjskej metropoly Tripolis obnovili ozbrojené zrážky po tom, ako Haftar, ktorý bojuje proti medzinárodne uznanej vláde v Tripolise, odmietol podpísať navrhovanú dohodu o prímerí a opustil Moskvu. Dohoda podľa Haftara ignoruje viaceré z požiadaviek jeho Líbyjskej národnej armády (LNA).



"Nezaváhame dať pučistovi Haftarovi zaslúženú príučku, ak bude pokračovať v útokoch na legitímnu správu krajiny a našich bratov v Líbyi," povedal Erdogan počas prejavu na schôdzke svojej strany v Ankare, odvysielaného v televízii. Erdogan uviedol, že o tejto otázke sa bude diskutovať na nedeľnom summite v Berlíne, na ktorom sa zúčastnia európske krajiny, krajiny severnej Afriky a Blízkeho východu, ako aj Organizácia Spojených národov, Európska únia, Africká únia a Liga arabských štátov.



"Pučista Haftar nepodpísal dohodu o prímerí. Najprv povedal áno, ale neskôr, žiaľ, z Moskvy letecky odcestoval," dodal. Napriek tomu Erdogan rozhovory v Moskve považuje za "pozitívne, pretože pučista Haftar ukázal medzinárodnému spoločenstvu svoju skutočnú tvár". Prímerie v Líbyi v reakcii na výzvy Ruska a Turecka malo platiť od nedele, pričom s ním pôvodne súhlasili aj Haftarove sily, ktoré vedú ofenzívu proti vláde premiéra Fájiza Sarrádža v Tripolise, ktorá bola uznaná Organizáciou Spojených národov.



O dobytie hlavného líbyjského mesta sa Haftar so svojimi oddielmi usiluje už od vlaňajšieho apríla. On sám podporuje konkurenčnú vládu sídliacu v Tobruku na východe Líbye.