Erdogan: Turecko zastavilo obchod s Izraelom

Istanbul 3. mája (TASR) - Pozastavenie obchodu s Izraelom zo strany Turecka má prinútiť Izrael k prímeriu v Pásme Gazy a k zvýšeniu dodávok humanitárnej pomoci. Vyhlásil to v piatok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prijali sme isté opatrenia, aby sme prinútili Izrael súhlasiť s prímerím a zvýšiť objem humanitárnej pomoci vstupujúcej (do Pásma Gazy)," povedal Erdogan skupine podnikateľov v Istanbule.



Turecko oznámilo pozastavenie obchodu s Izraelom vo štvrtok. Ide o ďalší signál zhoršenia vzťahov medzi týmito dvoma krajinami, konštatuje AFP.



Turecko je jednou z mála moslimských krajín, ktoré uznávajú štát Izrael. Už v apríli oznámilo, že obmedzuje vývoz tovaru do Izraela. Toto obmedzenie sa vzťahuje na 54 komodít od železa a ocele až po letecké palivo.



"Nesnažíme sa vyvolať nepriateľstvá alebo konflikty v našom regióne. Nechceme tu vidieť konflikt, krv a slzy... Vieme, že teraz sme urobili správnu vec," povedal turecký prezident.



Izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac uviedol, že Turecko blokádou prístavov pre izraelský dovoz a vývoz porušuje vzájomné dohody.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom militanti zabili asi 1200 ľudí. Izrael na útok reagoval rozsiahlymi náletmi a neskôr aj pozemnou ofenzívou. Zároveň čelí medzinárodnej kritike za vysoký počet civilných obetí a katastrofálnu humanitárnu situáciu v Gaze. Podľa palestínskych úradov si vojna v Gaze vyžiadala viac než 34.600 obetí na životoch.



Izrael sa u OECD sťažuje na Turecko za zastavenie obchodu



Izraelská vláda v piatok podala sťažnosť proti Turecku u Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Reaguje tak na rozhodnutie Ankary dočasne zastaviť všetok obchod s Izraelom pre jeho vojnu v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Turecká vláda vo štvrtok oznámila, že zastavuje všetok dovoz z Izraela a zároveň vývoz do tejto krajiny. Ministerstvo pre obchod sa pritom odvolalo na "zhoršujúcu sa humanitárnu tragédiu na palestínskych územiach".



Izraelský minister hospodárstva Nir Barkat v príspevku na sociálnej sieti X označil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za "antisemitského diktátora", ktorý porušuje medzinárodné námorné právo a prostredníctvom obchodného bojkotu narúša globálne dodávateľské reťazce.



V súvislosti s podanou sťažnosťou Barkat povedal, že od OECD očakáva prijatie krokov voči Ankare za Erdoganove "pomýlené rozhodnutie, ktoré poškodzuje celú európsku ekonomiku".



Turecký prezident ešte v piatok obhajoval opatrenie zastaviť obchod, čo odôvodňoval tým, že už nie je možné tolerovať prebiehajúcu vojnu Izraela v Pásme Gazy. Vyzdvihol, že Turecko sa tým vzdáva objemu obchodu vo výške 9,5 miliardy dolárov. V roku 2023 podľa tureckých úradov objem vzájomného obchodu predstavoval 6,8 miliardy dolárov. Erdogan opakovane tvrdí, že Izrael na Palestínčanoch pácha genocídu.



Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac krok Turecka odsúdil a vyhlásil, že to poškodzuje záujmy Turkov aj tureckých podnikov. Erdogana označil za diktátora.



Rozhodnutie Ankary podľa pozorovateľov odzrkadľuje napätie na politickej scéne v Turecku. Opozičné strany totiž Erdoganovu Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP) kritizovali za udržiavanie obchodných vzťahov s Izraelom.



OECD so sídlom v Paríži združuje 38 krajín, ktoré sa hlásia k demokracii a trhovému hospodárstvu. Turecko je spolu s Nemeckom, USA a ďalšími 17 štátmi zakladajúcim štátom tejto organizácie, ktorá vznikla v roku 1961. Izrael sa jej členom stal v roku 2010.