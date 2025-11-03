Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Erdogan tvrdí, že Hamas je odhodlaný dodržiavať prímerie s Izraelom

Na snímke Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Podľa Erdogana je dôležité dodať viac humanitárnej pomoci ľuďom v Gaze a začať s obnovou.

Autor TASR
Istanbul 3. októbra (TASR) - Palestínske militantné hnutie Hamas je odhodlané dodržiavať prímerie v Pásme Gazy, vyhlásil v pondelok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Zároveň je podľa neho dôležité, aby moslimské štáty zohrávali kľúčovú úlohu pri rekonštrukcii tohto vojnou zničeného palestínskeho územia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Zdá sa, že Hamas je celkom odhodlaný dodržať dohodu,“ povedal Erdogan delegátom Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v Istanbule o dohode o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Tá vstúpila do platnosti 10. októbra po viac ako dvoch rokoch vojny, ktorá si vyžiadala viac ako 68.800 obetí a zničila takmer celé palestínske územie.

Turecko v pondelok hostí ministrov zahraničných vecí Indonézie, Jordánska, Kataru, Pakistanu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov na rozhovoroch o rekonštrukcii Pásma Gazy. Začiatok týchto rozhovorov je naplánovaný na poludnie SEČ a po stretnutí bude nasledovať tlačová konferencia.

Zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí tvrdia, že Turecko bude naliehať na zúčastnených predstaviteľov, aby podporili plány Palestínčanov prevziať kontrolu nad bezpečnosťou a správou Pásma Gazy. Šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan sa cez víkend stretol s delegáciou Hamasu a vyhlásil, že je nutné ukončiť masaker v Gaze a iba prímerie podľa jeho slov nestačí.

Podľa Erdogana je dôležité dodať viac humanitárnej pomoci ľuďom v Gaze a začať s obnovou. „Izraelská vláda robí všetko pre to, aby tomu zabránila,“ konštatoval Erdogan, ktorý opakovane kritizuje Izrael za jeho kroky v Pásme Gazy.

„Veríme, že plán obnovy, ktorý pripravila Liga arabských štátov a Organizácia islamskej spolupráce, by mohol byť okamžite implementovaný,“ pokračoval turecký prezident. Predstavitelia arabských krajín schválil spomínaný plán na marcovom stretnutí Ligy arabských štátov v Káhire. Ide o plán na obnovu a rozvoj palestínskej enklávy. Podľa Erdogana je nevyhnutné, aby kľúčovú úlohu pri obnove zohrali moslimské štáty.
