Erdogan tvrdí, že marcové komunálne voľby budú jeho poslednými

Ankara 8. marca (TASR) - Turecký prezident Tayyip Erdogan vyhlásil, komunálne voľby plánované v Turecku na 31. marca budú jeho "poslednými voľbami". TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters odvolávajúcej sa na turecké médiá.



"Toto je pre mňa finále, na základe mandátu daného zákonom sú to moje posledné voľby," povedal Erdogan, ktorému funkčné obdobie v úrade skončí v roku 2028. Dodal, že výsledok týchto volieb bude súčasťou jeho politického odkazu, ktorý odovzdá svojim nasledovníkom.



Erdogan je podľa agentúry Reuters najúspešnejším politikom v dejinách moderného Turecka, ktoré vedie už viac ako dve desaťročia. Prvý výrazný politický úspech zažil v marci 1994, keď sa stal starostom najväčšieho tureckého mesta Istanbul. Tento post zastával až do roku 1998.



V auguste 2001 založil Stranu spravodlivosti a rozvoja (AKP), ktorá vládne v Turecku od roku 2002, pričom Erdogan je dodnes jej predsedom. Od 14. marca 2003 do 28. augusta 2014 bol tureckým premiérom a následne prezidentom. Naposledy svoj päťročný prezidentský mandát obhájil v máji 2023, a síce v druhom kole ostro sledovaných volieb, kde súperil so sekulárnym opozičným vodcom Kemalom Kiličdaroglom.