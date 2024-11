Erdogan tvrdí, že Rusko muselo prijať opatrenia na svoju ochranu

Ankara 19. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok povedal, že Rusko muselo urobiť kroky na svoju ochranu. NATO by si podľa neho malo dôkladne preskúmať novú ruskú jadrovú doktrínu, ktoré označil za preventívne opatrenie proti hrozbám použitia konvenčných zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Putin v utorok schválil aktualizovanú jadrovú doktrínu svojej krajiny, podľa ktorej by Rusko mohlo zvážiť použitie jadrových zbraní v prípade, že by čelilo útoku konvenčnými raketami podporovanému jadrovou mocnosťou. Urobilo tak dva dni po tom, čo médiá informovali, že americký prezident Joe Biden povolil Kyjevu útočiť americkými raketami dlhého doletu na vojenské ciele hlboko v ruskom vnútrozemí.



Erdogan na tlačovej konferencii po summite krajín skupiny G20 v brazílskom Riu De Janiero povedal, že Turecko udržiava dobré vzťahy s Ruskom aj Ukrajinu. Naďalej bude vyzývať na mier napriek tomu, že Ukrajina zaútočila na Rusko americkými balistickými raketami ATACMS, čo podľa tureckého prezidenta "nie je pozitívny vývoj".



Ruské ministerstvo obrany informovalo, že Ukrajina v noci na utorok použila pri útoku na Brianskú oblasť americké rakety. Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ ich použitie pri útoku na územie Ruska neskôr potvrdil.