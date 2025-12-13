< sekcia Zahraničie
Erdogan: Ukrajina a Rusko by nemali útočiť v Čiernom mori
Erdogan sa v piatok v Turkménsku stretol so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ktorého vyzval na prímerie vzťahujúce sa na prístavy a energetický sektor.
Autor TASR
Ankara 13. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu varoval, že Čierne more by sa nemalo stať „oblasťou konfrontácie“ medzi Ruskom a Ukrajinou. Reagoval tak na sériu útokov, ku ktorým došlo v tomto regióne v uplynulých týždňoch, informuje TASR na základe agentúry AFP.
„Čierne more by sa nemalo vnímať ako oblasť konfrontácie. To by nebolo prospešné ani pre Rusko, ani pre Ukrajinu. Všetci potrebujú bezpečnú plavbu v Čiernom mori,“ uviedol podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu pre novinárov na palube svojho lietadla.
„Rovnako ako všetci ostatní aktéri, aj pán Putin veľmi dobre vie, aký postoj zaujíma Turecko v tejto otázke,“ podotkol turecký líder v sobotu.
„Po tomto stretnutí s Putinom dúfame, že budeme mať príležitosť diskutovať o mierovom pláne aj s americkým prezidentom (Donaldom) Trumpom,“ vyhlásil a dodal, že „mier nie je ďaleko, vidíme ho“.
AFP pripomína, že Turecko sa od začiatku vojny na Ukrajine snaží udržiavať vzťahy s Moskvou aj s Kyjevom.
Krajina zároveň kontroluje prieliv Bospor, ktorý je kľúčovou trasou pre prepravu ukrajinského obilia a ruskej ropy do Stredozemného mora. V uplynulých týždňoch došlo v Čiernom mori k viacerým útokom, ktoré vyvolali ostrú kritiku zo strany Ankary. Turecko si v reakcii na ne predvolalo veľvyslancov Ruska aj Ukrajiny, dodáva AFP.
