Erdogan: Ukrajina si zasluhuje členstvo v NATO

Istanbul 7. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok povedal ukrajinskému lídrovi Volodymyrovi Zelenskému, že Kyjev si zasluhuje členstvo v NATO, no zároveň ho vyzval, aby vstúpil do mierových rokovaní s Moskvou. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Niet pochýb, že Ukrajina si zasluhuje členstvo v NATO," povedal Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom a dodal, že obe strany by sa mali vrátiť k rokovaciemu stolu.



Prezident Zelenskyj si tak zabezpečil kľúčovú podporu Turecka pre ašpirácie svojej krajiny stať sa členom NATO po tom ako sa mu podarilo získať prísľub USA, že Ukrajine pošlú kazetovú muníciu, ktorá by mohla spôsobiť obrovské škody ruským silám na bojisku.



Ukrajinský líder cestuje po Európe, kde sa snaží zabezpečiť väčšie a lepšie zbrane pre svoju armádu, ktorá spustila dlho očakávanú protiofenzívu. Tá však postupuje pomalšie, ako dúfali ukrajinskí spojenci.



Najnovší balík vojenskej pomoci USA Zelenskyj označil ako "dobre načasovaný, rozsiahly a veľmi potrebný". Dodal, že rozšírenie obranných kapacít Ukrajiny jej poskytne nové nástroje na vytlačenie okupantov z jej územia a na dosiahnutie mieru.



AFP poznamenáva, že Erdoganova jednoznačná podpora pre vstup Ukrajiny do NATO môže pretrhnúť jeho väzby s Kremľom, ktorý pred stretnutím varoval, že bude veľmi pozorne sledovať rokovania Zelenského s tureckým lídrom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil stretnutie oboch prezidentov v Istanbule za dôležité.



Erdogan zdôraznil, že Putina bude môcť osobne informovať o výsledkoch rokovaní, keď šéf Kremľa budúci mesiac prvýkrát navštívi Turecko od začatia invázie na Ukrajinu. Turecký prezident informoval, že s Putinom budú diskutovať o možnej výmene väzňov, ktoré už Erdogan v minulosti pomáhal organizovať.