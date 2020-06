Erdogan vymenoval guvernérov v polovici provincií

Istanbul 10. júna (TASR) - Až 41 z celkovo 81 provincií v Turecku má nových guvernérov. Do týchto funkcií ich vymenoval prezident Recep Tayyip Erdogan. Vyplýva to z výnosu, ktorý v stredu zverejnil oficiálny vestník.



Podľa agentúry Reuters bolo 23 zo 41 guvernérov presunutých na rovnaký post do inej provincie, zatiaľ čo 18 sú novovymenovaní.



Z vestníka tiež vyplýva, že 17 bývalých guvernérov Erdogan presunul na iné vysoké posty v rámci štátnej správy a guvernérka provincie Muga Esengül Civeleková sa stala členkou tímu Erdoganových poradcov.