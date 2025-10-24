< sekcia Zahraničie
Erdogan: USA musia tlačiť na Izrael, aby dodržiaval prímerie v Gaze
Podľa jeho slov by mali zvážiť možné sankcie alebo zastavenie predaja zbraní.
Autor TASR
Ankara 24. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že Spojené štáty a ďalšie krajiny musia vyvíjať väčší tlak na Izrael, aby prestal porušovať dohodu o prímerí v Pásme Gazy. Podľa jeho slov by mali zvážiť možné sankcie alebo zastavenie predaja zbraní, informovala v piatok jeho kancelária. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Turecko ako jeden z najotvorenejších kritikov izraelských útokov v Pásme Gazy vo vojne s palestínskym hnutím Hamas sa ako sprostredkovateľ pridalo k rokovaniam o prímerí. Väčšiu úlohu prevzalo po stretnutí Erdogana v Bielom dome s prezidentom Donaldom Trumpom koncom septembra.
„Ako Turecko urobíme maximum pre to, aby bolo prímerie zaistené. Hamas dodržiava prímerie. Otvorene deklaruje svoj záväzok voči nemu. Izrael medzitým pokračuje v porušovaní prímeria,“ vyhlásil Erdogan pred novinármi počas návratu domov z cesty po krajinách Perzského zálivu.
„Medzinárodné spoločenstvo, konkrétne Spojené štáty, musia robiť viac na zabezpečenie plného dodržiavania prímeria a dohody Izraelom,“ dodal turecký líder. Prepis týchto vyjadrení poskytla jeho kancelária. „Izrael musí by prinútený, aby dodržal svoje prísľuby, prostredníctvom sankcií, zastavenia predaja zbraní,“ pripomenul.
Ankara uviedla, že sa pridá k „pracovnej skupine“, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie dohody o prímerí, a že bude zohrávať aktívnu úlohu pri obnove Pásma Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však v stredu naznačil, že by bol proti prítomnosti tureckých bezpečnostných zložiek v Pásme Gazy.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok na návšteve Izraela uviedol, že plánované medzinárodné bezpečnostné sily pre Gazu by museli vytvoriť „krajiny, s ktorými by bol Izrael spokojný“. Odmietol sa však vyjadriť špecificky k účasti Turecka.
