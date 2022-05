Erdogan: Utečencov zo Sýrie Turecko nikdy nevyhostí

Istanbul 9. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok prisľúbil, že Turecko nevyhostí sýrskych utečencov napriek zvyšujúcemu sa tlaku, ktorému čelí od opozičných strán. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



V Turecku sa aktuálne nachádza 3,6 milióna sýrskych utečencov, ktorí zo svojej vlasti ušli po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011.



Líder opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Kemal Kiličdaroglu minulý týždeň vyhlásil, že ak by sa dostal k moci on, utečencov zo Sýrie by v priebehu dvoch rokov poslal domov.



"Tých, ktorí ušli zo svojej krajiny a našli útočisko v Turecku, budeme ochraňovať až do konca," uviedol Erdogan v televíznom príhovore. "Nikdy ich nevyhostíme, naše dvere budú pre nich vždy otvorené. Predsa by sme ich len tak nehodili do rúk vrahom," dodal.



Turecko doteraz prijalo viac ako päť miliónov utečencov vrátane Sýrčanov a Afgancov. Ich prítomnosť v krajine však vyvolala nevôľu medzi miestnym obyvateľstvom najmä v súvislosti so slabnúcim kurzom tureckej líry a prudko stúpajúcimi cenami potravín a energií.



Erdogan minulý týždeň oznámil, že Turecko pomôže v Sýrii s budovaním domov a infraštruktúry, čím chce povzbudiť približne milión sýrskych utečencov na návrat do vlasti.