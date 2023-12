Erdogan v Aténach: Turecko a Grécko sú schopné vyriešiť vzájomné spory

Atény 7. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok počas návštevy Atén vyjadril presvedčenie, že Turecko a Grécko sú schopné vyriešiť všetky vzájomné spory. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že obe krajiny sú považované za historických rivalov.



"Neexistuje problém, ktorý by sme spolu nedokázali vyriešiť," povedal Erdogan novinárom, stojac vedľa gréckeho premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.



Zároveň deklaroval, že by chcel Egejské more premeniť na oblasť "mieru a spolupráce".



Do Atén turecký prezident pricestoval po prvý raz od roku 2017. Vzťahy oboch susedných krajín v posledných rokoch poznačili spory týkajúce sa migrácie, prieskumu ložísk energetických surovín v Egejskom mori či rešpektovania územnej integrity.



Grécky premiér v spoločnom vyhlásení s Erdoganom pripustil, že vzťahy Atén a Ankary čelili v minulosti "nebezpečným hrozbám", v súčasnosti sú však už podľa neho na "pokojnejšej ceste".



"Pociťujem historický dlh, ktorý nás nabáda na využitie príležitosti zblížiť obe krajiny tak, ako sú blízke ich hranice," povedal Mitsotakis.



Grécky premiér v tejto súvislosti oznámil, že sa dohodol s EÚ na predĺžení platnosti sedemdňových víz, ktoré umožňujú tureckým občanom navštevovať egejské ostrovy.



Grécko a Turecko taktiež podpísali deklaráciu o vzájomnom priateľstve a dohodli sa na tom, že budú pracovať na zdvojnásobení objemu bilaterálneho obchodu na desať miliárd dolárov, uvádza AFP.