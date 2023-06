Erdogan v inauguračnom prejave sľúbil novú ústavu a oživenie ekonomiky

Istanbul 3. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo svojom inauguračnom prejave v sobotu prisľúbil posilniť reputáciu Turecka vo svete, ako aj prijatie novej, inkluzívnej tureckej ústavy a zlepšenie stavu ekonomiky. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Sľubujeme, že budeme pracovať zo všetkých síl, aby sme ochránili slávu Tureckej republiky a posilnili jej reputáciu vo svete," povedal Erdogan, ktorý predtým v parlamente zložil prísahu na svoje ďalšie funkčné obdobie.



Na slávnostnom inauguračnom ceremoniáli v prezidentskom paláci v Ankare sa zúčastnili predstavitelia takmer 80 krajín i generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



"Volebný proces je v súčasnosti za nami; Turecko vstúpilo na novú cestu... Začalo sa storočie Turecka," povedal Erdogan a zopakoval slogan svojej kampane. Tiež zopakoval, že voľby v roku 2023 považuje za "najdôležitejšie" v novodobých dejinách krajiny.



Staronový turecký prezident taktiež v prejave vyzval tureckú opozíciu, aby rešpektovala vôľu národa. Opoziční poslanci volebnú kampaň označili za nespravodlivú a v sobotu sa počas skladania prezidentskej prísahy v parlamente nepostavili.



Erdogan by mal neskôr oznámiť zloženie svojho kabinetu. Podľa miestnych médií by vládny kabinet mal pozostávať aj z jeho bývalých spolupracovníkov vrátane bývalého tureckého vicepremiéra Mehmeta Simseka.



Erdogan dosiahol v nedeľu víťazstvo v druhom kole prezidentských volieb. Jeho dvadsaťročné vládnutie Turecku sa tak predlžuje až do roku 2028. Podľa pozorovateľov bude turecký prezident naďalej zohrávať rolu sprostredkovateľa medzi Ruskom a západnými partnermi.