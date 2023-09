Erdogan v OSN: Turecko zintenzívni snahu o ukončenie vojny na Ukrajine

New York 19. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok prisľúbil, že Ankara zintenzívni diplomatické úsilie zamerané na dosiahnutie ukončenia Ruskom vedenej vojny na Ukrajine. Vyjadril sa tak v prejave počas rozpravy Valného zhromaždenia OSN. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Snažili sme sa udržať našich ruských aj ukrajinských priateľov pri (rokovacom) stole tézou, že vojna nebude mať víťazov a mier nebude mať porazených," povedal Erdogan. "Zintenzívnime naše úsilie o ukončenie vojny prostredníctvom diplomacie a dialógu založenom na nezávislosti a územnej celistvosti Ukrajiny," dodal.



Erdogan vo svojom prejave kritizoval Bezpečnostnú rada OSN, ktorá podľa jeho slov prestala byť garantom svetovej bezpečnosti a namiesto toho sa stala "bojiskom politických stratégií" jej piatich stálych členov. "Svet je väčší ako päť (krajín)," povedal.



Turecký prezident ďalej upozornil aj na to, že po kolapse tzv. čiernomorskej obilnej dohody "čelí svet novej kríze". Ankara má však podľa jeho slov plán, v súlade s ktorým získajú ďalší milión ton obilia tie krajiny, ktoré ho veľmi potrebujú.



Erdogan na pôde OSN stručne komentoval aj situáciu v spornom Náhornom Karabachu, kde Azerbajdžan spustil v utorok vojenskú operáciu s deklarovaným cieľom "obnovenia ústavného poriadku". Turecký prezident v tejto súvislosti povedal, že Ankara od začiatku podporovala rokovania medzi Azerbajdžanom a Arménskom.



Erdogan vyjadril vieru v to, že obe krajiny dospejú čo najrýchlejšie k mierovej dohode. Zároveň však zdôraznil pozíciu Ankary výrokom: "Náhorný Karabach je územím Azerbajdžanu. Akýkoľvek iný štatút nebude nikdy akceptovaný."