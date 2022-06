Erdogan: V otázke kandidatúry Švédska do NATO nenastal žiadny pokrok

Istanbul 25. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu vyhlásil, že v otázke pripravenosti Švédska vstúpiť do NATO sa nedosiahol žiadny pokrok. Podľa agentúry AFP to konštatoval po telefonickom rozhovore so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou.



Kancelária tureckého prezidenta informovala, že Erdogan v telefonáte zopakoval, že "Švédsko by malo podniknúť kroky týkajúce sa takých základných záležitostí, ako je boj proti terorizmu". Povedal tiež, že Ankara chce od Švédska vidieť záväzky v týchto otázkach, ako aj konkrétne a jasné kroky.



Podľa AFP, odkiaľ správu prevzala agentúra TASR, turecký líder tiež vyjadril očakávania, že Švédsko zruší zbrojné embargo proti Turecku, ktoré Štokholm uvalil v roku 2019 v súvislosti s vojenskou ofenzívou Ankary v Sýrii.



Vyhlásil tiež, že dúfa, že reštrikcie prijaté voči tureckému obrannému priemyslu budú zrušené a že Švédsko vydá na stíhanie niekoľko osôb, ktoré Ankara obvinila z účasti na terorizme.



Telefonát s Anderssonovou sa uskutočnil po tom, čo Erdogan diskutoval o vstupe oboch krajín do aliancie NATO s jej generálnym tajomníkom Jensom Stoltenbergom.



Erdogan v ňom Stoltenbergovi povedal, že Švédsko a Fínsko by mali podniknúť konkrétne kroky proti kurdským militantom, uviedla podľa AFP kancelária tureckého prezidenta.



Švédsko a spolu s ním aj Fínsko podali v polovici mája žiadosti o vstup do NATO, čím došlo k zmene ich desaťročia pretrvávajúcej politiky neutrality. Obe krajiny zmenili tento svoj postoj pod vplyvom invázie ruských jednotiek na Ukrajinu.



So vstupom Švédska a Fínska do aliancie NATO však musia súhlasiť všetci spojenci, pričom Turecko ihneď uviedlo, že ich vstup nepodporí.



Erdogan totiž obviňuje Štokholm a Helsinki z toho, že poskytli útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Turecko považuje za teroristickú organizáciu.



Ankara opakovane varovala, že proces vstupu Fínska a Švédska do NATO sa nepohne dopredu, pokiaľ sa nevezmú do úvahy bezpečnostné obavy Turecka.