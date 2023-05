Erdogan v posledný deň kampane obvinil svojho súpera z terorizmu

Istanbul 13. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil v sobotu svojho súpera z napojenia na teroristov a z presadzovania LGBT agendy. Urobil tak v posledný deň kampane pred nedeľňajšími prezidentskými a parlamentnými voľbami v Turecku, ktoré by mohli ukončiť dve desaťročia Erdoganovej vlády.



Hlavný Erdoganov súper, spoločný opozičný kandidát Kemal Kiličdaroglu v sobotu apeloval na stúpencov opozície a volebných pozorovateľov, aby dohliadli na bezpečný priebeh hlasovania.



"Pán Kemal (Kiličdaroglu) dostáva príkazy od teroristov. My dostávame príkazy od Boha a od národa. To je rozdiel medzi nami," vyhlasoval Erdogan na sobotňajšom predvolebnom mítingu v Istanbule, informuje agentúra DPA.



Erdogan týmito slovami bez uvedenia dôkazov naznačoval, že Kiličdaroglu má kontakty na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá vedie dlhodobý ozbrojený boj voči tureckému štátu.



Autoritatívny turecký prezident, ktorý v najnovších predvolebných prieskumoch zaostáva za Kiličdaroglom, okrem toho obvinil svojho súpera, že ohrozuje národnú bezpečnosť a hranice Turecka, ako aj tradičné islamské a rodinné hodnoty. Kiličdaroglu by ako prezident zrušil plánované investície do infraštruktúry a obrany a oslabil vzťahy s niektorými krajinami, napríklad Ruskom, tvrdí Erdogan.



Podľa jeho slov si americký prezident Joe Biden a ďalší západní lídri želajú to, aby vo voľbách zvíťazil Kiličdaroglu.



Agentúra DPA upozornila na symbolický spôsob, akým sa obaja kandidáti rozhodli zavŕšiť svoju kampaň. Kiličdaroglu v sobotu navštívil mauzóleum zakladateľa sekulárnej tureckej republiky Mustafu Kemala Atatürka.



Naopak Erdogan zakončí kampaň večernými modlitbami v istanbulskej mešite Hagia Sophia, o ktorej opätovnú premenu z múzea na mešitu sa v roku 2020 sám zaslúžil.



Turecká opozícia vyjadruje obavy, že Erdogan by nemusel uznať svoju prípadnú volebnú porážku. V piatok večer však prezident prisľúbil, že bude rešpektovať akékoľvek demokratické rozhodnutie voličov. Právo odovzdať hlasy má viac ako 64 miliónov občanov.