Erdogan v prieskumoch zaostáva za kandidátom opozície Kiličdaroglom

Priaznivci prezidentského kandidáta Ľudovej aliancie Recepa Tayyipa Erdogana sa v nedeľu 7. mája 2023 zúčastňujú predvolebnej kampane v tureckom Istanbule. Foto: TASR/AP

Ankara 11. mája (TASR) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v prieskumoch verejnej mienky pred nedeľnými prezidentskými voľbami zaostáva za svojím hlavným rivalom Kemalom Kiličdaroglom o viac ako päť percentuálnych bodov. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky vo štvrtok v Turecku zverejnila spoločnosť Konda.Z výsledkov prieskumu citovaných agentúrou Reuters vyplýva, že Erdogana by volilo 43,7 percenta opýtaných, zatiaľ čo Kiličdarogla by podporilo 49,3 percenta respondentov.Keďže ani jeden z nich nezískal väčšinu hlasov potrebnú na víťazstvo v prvom kole, bude sa zrejme musieť 28. mája konať druhé kolo volieb.Výsledky prieskumu podľa Reuters potvrdili, že Erdogan čelí vo voľbách najväčšej výzve počas svojej vyše 20 rokov trvajúcej vlády. Závery prieskumu spoločnosti Konda súčasne korešpondujú s niektorými inými analýzami verejnej mienky.Podľa prieskumu Kondy, ktorý sa uskutočnil 6. a 7. mája, získali ďalší dvaja kandidáti prezidentských volieb oveľa nižšiu podporu — Sinana Ogana by volilo 4,8 percenta opýtaných, zatiaľ čo pre Muharrema Inceho, ktorý sa medzičasom kandidatúry vzdal, by sa rozhodlo 2,2 percenta.Spoločnosť Konda súčasne uviedla, že väčšina voličov týchto menej úspešných kandidátov sa prikláňa k tomu, že by v druhom kole hlasovali za Kiličdarogla, lídra opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP).Aj prieskum agentúry Metropoll ukázal, že do druhého kola prezidentských volieb postúpi Kiličdaroglu so ziskom 49,1 percenta hlasov a Erdogan vďaka podpore 46,9 percenta voličov.V druhom kole by podľa Metropollu zvíťazil Kiličdaroglu, ktorému by hlasy odovzdalo 51,3 percenta voličov.Hakan Akbaš, ktorý pôsobí ako výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti Strategic Advisory Services, na margo týchto výsledkov uviedol, že Erdogan je zrejme na dobrej ceste dosiahnuť to, v čo dúfal: postúpiť do druhého kola volieb s Kiličdaroglom.konštatoval Akbaš.Prieskum spoločnosti Konda prisúdil Erdoganovej vládnucej aliancii v parlamentných voľbách 44-percentnú podporu, zatiaľ čo opozičná aliancia by mohla získať hlasy 39,9 percenta voličov.Očakáva sa, že v tejto situácii bude úlohu pomyselného jazýčka na váhach zohrávať prokurdská Ľudovodemokratická strana (HDP), ktorá v prezidentských voľbách podporuje Kiličdarogla.Spoločnosť Konda na základe svojich prieskumov uviedla, že HDP, ktorá kandiduje pod hlavičkou inej strany pre hrozbu súdneho zákazu, a jej ľavicoví spojenci získajú v parlamentných voľbách hlasy 12,3 percenta voličov. V takom prípade by Erdogan a jeho spojenci boli v parlamente v menšine.konštatovala Asli Aydintašbašová z Brookingsovho inštitútu.dodala.Aydintašbašová si myslí, že Erdoganova éra sa skončila bez ohľadu na výsledok volieb.povedala.