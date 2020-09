Erdogan varoval Macrona, aby sa neplietol do záležitostí Turecka

Istanbul 12. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu varoval francúzskeho prezidenata Emmanuela Macrona, aby sa "neplietol" do záležitostí Turecka. Informovala o tom agentúra AP.



"So mnou budete mať omnoho viac problémov. Nepleťte sa do záležitostí tureckého národa a Turecka," povedal Erdogan počas sobotného televízneho prejavu pri príležitosti 40. výročia vojenského prevratu v krajine z roku 1980. Erdogan taktiež uviedol, že sa naňho Macron zameriava. Francúzsko podľa neho navyše nemá právo kritizovať Turecko vzhľadom na svoju koloniálnu minulosť.



Macron vo štvrtok pred summitom stredomorských štátov vyzval členské krajiny Európskej únie, aby zaujali jednotné stanovisko voči krokom Turecka vo východnom Stredomorí, kde sa Ankara sporí s Gréckom o práva na prieskum a ťažbu podmorských ložísk zemného plynu.



"My, Európania, potrebujeme jasný a pevný postoj voči vláde prezidenta Erdogana, ktorá sa dnes správa neprijateľne," povedal Macron. Toto tvrdenie následne Turecko odsúdilo a označilo ho za "arogantné".



Francúzsky prezident v turecko-gréckom spore podporuje Grécko. Do oblasti už vyslal aj francúzske vojnové lode, čím podľa Ankary len prispel k zvýšeniu napätia.