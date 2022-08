Erdogan varoval pred hrozbou ďalšieho Černobyľa

Kyjev 18. augusta (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok jasne podporil Ukrajinu a varoval pred nebezpečenstvom "ďalšieho Černobyľa" v Ruskom obsadenej Záporožskej jadrovej elektrárni. Na rozhovoroch s lídrami Ukrajiny a OSN v západoukrajinskom Ľvove tiež hovoril o možných spôsoboch ukončenia vojny. TASR informácie prevzala od agentúr DPA, AFP a Reuters.



"Vyjadrili sme svoje znepokojenie v súvislosti s pokračujúcimi bojmi okolo Záporožskej jadrovej elektrárne. Nechceme zažiť ďalší Černobyľ," povedal Erdogan po rokovaní s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.



Erdogan cestoval do Ľvova len dva týždne po stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Soči, kde hovorili o posilnení ekonomickej spolupráce.



Vo štvrtok však turecký líder podľa AFP povedal, že Turecko, ktoré je členom NATO, naďalej zostáva pevne na strane Ukrajiny a bude pokračovať v diplomatických snahách o ukončenie bojov.



"Pokračujeme v úsilí nájsť riešenie a zostávame na strane našich ukrajinských priateľov," uviedol Erdogan pred novinármi. So Zelenským a Guterresom podľa vlastných slov hovoril aj o využití pozitívnej atmosféry vytvorenej dohodou o vývoze ukrajinských obilnín na hľadanie trvalého mieru.



Témou rokovania bola tiež výmena väzňov medzi Ukrajinou a Ruskom, doplnil Erdogan s tým, že o tejto záležitosti bude neskôr hovoriť s Putinom.



Turecký prezident podpísal tiež dohodu s Ukrajinou o pomoci pri obnove zničenej infraštruktúry vrátane ciest a mostov, uviedla agentúra AP.



Erdogan sa počas vojny na Ukrajine postavil do pozície sprostredkovateľa v snahách o ukončenie konfliktu. Ankara udržiava dobré vzťahy s Moskvou i Kyjevom. Turecko poskytuje Ukrajine drony, ktoré zohrali významnú úlohu pri spomalení ruského postupu, nepripojilo sa však k západným sankciám voči Rusku. Pre tureckú ekonomiku je značne dôležitý obchod s Ruskom, jeho turisti i energetické dodávky.