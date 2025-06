Erdogan varoval pred ničivou vojnou Izraela a Iránu

Istanbul 14. júna (TASR) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan varoval v sobotu pred ničivou vojnou medzi Izraelom a Iránom, ktorá by mohla vyvolať utečeneckú krízu. V telefonáte tiež saudskoarabskému korunnému princovi Muhammadovi bin Salmánovi povedal, že Izrael „musí byť zastavený“, aby sa znížilo napätie. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.



„Prezident Erdogan počas rozhovoru povedal, že náš región nemôže zniesť ďalšiu krízu a že ničivá vojna by mohla vytvoriť vlny neregulárnej migrácie do všetkých krajín v regióne,“ uviedol úrad tureckého prezidenta.



Útok na Irán podľa Erdogana ukázal, že Izrael za vlády premiéra Benjamina Netanjahua je najväčšou hrozbou pre regionálnu stabilitu. Otázku iránskeho jadrového programu možno vyriešiť len rokovaniami, zdôraznil turecký líder. „Skutočnosť, že medzinárodné spoločenstvo zatvára oči pred okupáciou a genocídou v Palestíne, viedla Izrael k tejto miere nerešpektovania práva a agresii,“ uviedol Erdogan.



Izrael spustil útok na Irán v noci na piatok. V islamskej republike zasiahol približne 200 vojenských a nukleárnych objektov a zabil viacerých armádnych veliteľov, jadrových vedcov i ďalších významných predstaviteľov. Podľa Teheránu si prvá vlna útokov vyžiadala 78 životov. Irán v reakcii vyslal početné drony a rakety na Izrael, odkiaľ hlásili tri obete.