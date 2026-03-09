< sekcia Zahraničie
Erdogan varuje Irán, aby nepodnikal provokatívne kroky
Turecko podľa neho prijme potrebné opatrenia na obranu, avšak cieľom je udržať sa mimo vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Ankara 9. marca (TASR) - Irán podľa tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana napriek opakovaným varovaniam opäť podnikol provokatívne kroky, ktoré poškodzujú vzťahy s Ankarou. Vyhlásenie prišlo po pondelňajšom zostrelení iránskej balistickej rakety vo vzdušnom priestore Turecka, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Napriek našim varovaniam sa naďalej podnikajú mimoriadne zlé a provokatívne kroky, ktoré ohrozujú priateľstvo s Tureckom. Nikto by sa nemal tak správať,“ povedal Erdogan po zasadnutí vlády. Turecko podľa neho prijme potrebné opatrenia na obranu, avšak cieľom je udržať sa mimo vojny na Blízkom východe.
Systémy protivzdušnej obrany NATO vo východnej oblasti Stredozemného mora v pondelok vo vzdušnom priestore Turecka zostrelili balistickú raketu vypálenú z Iránu. Podobnú strelu ešte pred vstupom do tureckého vzdušného priestoru zachytila obrana NATO aj v polovici minulého týždňa, Irán jej vypálenie poprel.
Turecké ministerstvo obrany zároveň v pondelok uviedlo, že z bezpečnostných dôvodov poslalo na severný Cyprus šesť stíhacích lietadiel F-16.
