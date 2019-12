Erdogan viedol na prekvapivej návšteve Tuniska rozhovory o Líbyi

Istanbul 25. decembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v stredu na vopred neohlásenej návšteve Tuniska stretol so svojím tamojším partnerom, aby s ním prediskutoval konflikt v susednej Líbyi. Informovala o tom agentúra AP.



Erdogan novinárom povedal, že s tuniským prezidentom Kajsom Saídom hovorili o krokoch potrebných na dosiahnutie prímeria v Líbyi a o návrate k politickému dialógu.



V dôsledku bojov v Líbyi hrozí, že severoafrickú krajinu znova zachváti násilie v rozsahu konfliktu z roku 2011, pri ktorom zvrhli a zabili dlhoročného diktátora Muammara Kaddáfího, píše AP.



Erdogan navštívil Tunisko po tom, ako podpísal dve dohody s medzinárodne uznávanou líbyjskou vládou, ktorá má pod kontrolou hlavné mesto Tripolis a časť západu krajiny. Dohody o námorných hraniciach a o bezpečnostnej a vojenskej spolupráci odsúdila konkurenčná líbyjská vláda na východe krajiny a sily lojálne veliteľovi Chalífovi Haftarovi.



Turecký líder zopakoval, že Ankara by zvážila vyslanie vojakov do Líbye, ak by dostala príslušnú pozvánku od Tripolisu. Dohoda podpísaná minulý týždeň umožňuje Turecku vyslať do Líbye vojenských expertov a personál - spolu so zbraňami - napriek zbrojnému embargu OSN, ktoré už porušili iní zahraniční aktéri.



Dohodu o námorných hraniciach, ktorá by mohla Turecku poskytnúť prístup do spornej ekonomickej zóny vo východnej časti Stredozemného mora, odsúdili aj Grécko, Cyprus a Egypt.



Vládu sídliacu v Tripolise okrem Turecka podporujú tiež Taliansko a Katar. "Východná" vláda má podporu Francúzska, Ruska, Jordánska, Spojených arabských emirátov a ďalších dôležitých arabských krajín, približuje AP.



Erdogana sprevádzali okrem iných tureckí ministri obrany a zahraničných vecí, ako aj šéf spravodajskej služby.