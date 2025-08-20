Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
< sekcia Zahraničie

Erdogan volal s Putinom, podporil rozhovory s účasťou všetkých strán

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Turecko udržiava priateľský vzťah ako s Moskvou, tak aj s Kyjevom, pričom od mája usporiadalo na svojom území už tri kolá mierových rokovaní Ukrajiny s Ruskom.

Autor TASR
Ankara 20. augusta (TASR) - Turecko podporí mierový proces na Ukrajine, do ktorého budú zapojené „všetky strany“. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to povedal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi v stredajšom telefonáte, o ktorom informovala Erdoganova kancelária, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Turecko sa už od začiatku vojny úprimne usiluje o spravodlivý mier a v tomto kontexte podporuje prístupy zamerané na dosiahnutie trvalého mieru za účasti všetkých strán,“ oznámila Erdoganova kancelária.

Turecko udržiava priateľský vzťah ako s Moskvou, tak aj s Kyjevom, pričom od mája usporiadalo na svojom území už tri kolá mierových rokovaní Ukrajiny s Ruskom. Turecko pritom dlhodobo zdôrazňuje potrebu ochrany územnej celistvosti Ukrajiny, zároveň však v súvislosti s inváziou neuvalilo sankcie na Rusko, ako to spravili západné krajiny.

Americký prezident Donald Trump sa v pondelok vo Washingtone stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, po bilaterálnej schôdzke absolvovali obaja rokovania s viacerými európskymi lídrami. K stretnutiam v Bielom dome došlo tri dni po Trumpovom stretnutí s Putinom na Aljaške.

Na schôdzke v Bielom dome sa zúčastnil aj šéf NATO Mark Rutte, ktorý počas svojej utorňajšej spiatočnej cesty do Európy zatelefonoval aj Erdoganovi, informuje prezidentova kancelária.

Dvojica podľa jej vyhlásenia diskutovala o „príspevku k mierovému procesu od Turecka ako jednej z najdôležitejších krajín NATO“ a dohodla sa na pokračovaní úzkej spolupráce. Erdoganova kancelária bez ďalších podrobností uviedla, že diskusia sa týkala aj možných udržateľných a realizovateľných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
.

Neprehliadnite

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?