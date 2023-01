Erdogan: Voľby sa budú konať 14. mája

Istanbul 22. januára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan oznámil, že prezidentské a parlamentné voľby sa budú konať 14. mája, a teda o mesiac skôr než bol ich pôvodný termín. TASR o tom informuje s odvolaním sa na nedeľné správy agentúr AFP a Reuters.



Erdogan nový termín volieb oznámil v sobotu večer na stretnutí s mládežou v provincii Bursa na severozápade Turecka. Viedozáznam zo stretnutia v nedeľu zverejnila jeho kancelária.



"Nejde o predčasné voľby, len o ich skoršie konanie," tvrdí vo videu turecký prezident. Dodáva, že o zmene termín sa rozhodlo aj s prihliadnutím na záverečné školské skúšky.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že volebné výsledky budú tesné. Podľa AFP pôjde o dosiaľ najväčšiu skúšku pre 68-ročného Erdogana, ktorý je v Turecku pri moci už dve desaťročia a formuje politiku tejto prevažne moslimskej, no oficiálne sekulárnej krajiny.



S májovým termínom volieb súhlasí aj aliancia opozičných strán, ktorá chce proti Erdoganovi postaviť spoločného kandidáta, no zatiaľ sa na ňom nedohodla. Nemenovaný opozičný zdroj AFP tento týždeň povedal, že kandidát bude oznámený vo februári.



Parlamentné a prezidentské voľby v Turecku sa mali pôvodne konať 18. júna, hoci Erdogan už skôr naznačil, že by mohli prebehnúť v skoršom termíne. Nemenovaný predstaviteľ prezidentovej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) uviedol, že júnový termín by kolidoval s letnými prázdninami, a teda obdobím, keď veľa ľudí cestuje.