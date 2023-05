Erdogan: Voľby sú bránou k storočiu Turecka

Ankara 29. mája (TASR) — Na "jednotu a solidaritu" vyzval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po svojom víťazstve v nedeľňajšom druhom kole volieb hlavy štátu, ktoré mu zabezpečilo mandát do roku 2028. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA a televízie TRT World.



"Dnes nikto neprehral. Vyhralo všetkých 85 miliónov (občanov). Teraz je čas zjednotiť sa okolo našich cieľov a snov," povedal Erdogan v prejave k davu desaťtisícov svojich priaznivcov, ktorí sa zišli pred prezidentským palácom v Ankare.



Svoje víťazstvo označil Erdogan za triumf demokracie. "Nie sme jediní víťazi. Turecko je víťaz, naša demokracia je víťazom," povedal.



Voľby v roku 2023 považuje Erdogan za "najdôležitejšie" v novodobých dejinách krajiny a občania sa v nich vyslovili v prospech "storočia Turecka". "Musíme pre náš ľud pracovať dňom i nocou," povedal Erdogan.



Zdôraznil, že obnova oblastí zasiahnutých zemetraseniami zo 6. februára bude aj naďalej najvyššou prioritou vlády. Pripomenul, že na 29. mája pripadá 570.výročie dobytia Istanbulu osmanským sultánom Mehmetom II.



"Dobytie Istanbulu ... znamenalo začiatok novej éry a zároveň koniec starej éry," povedal Erdogan. "Dúfajme, že rovnako ako tento kľúčový moment dejín zanechá svoje stopy aj storočie Turecka, ktorého vstupnou bránou boli tieto voľby," dodal.



Erdogan v prejave obvinil niektoré zahraničné médiá z propagandy. Nemecké, francúzske a anglické noviny sa ho pokúsili "zvrhnúť", no nepodarilo sa im to. "Videli ste tie špinavé hry," povedal.



Podľa neoficiálnych výsledkov druhého kola volieb zvíťazil Erdogan so ziskom 52,16 percenta hlasov, zatiaľ čo kandidáta opozície Kemala Kiličdarogla volilo 47,84 percenta voličov. Tieto údaje sa zakladajú na sčítaní hlasov z 99,9 percenta volebných miestností.