Erdogan: Výmena zajatcov je významným krokom k ukončeniu vojny

Istanbul 22. septembra (TASR) - Výmena takmer 300 vojnových zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú sprostredkovalo Turecko, bola dôležitým krokom smerom k ukončeniu vojny, vyhlásil vo štvrtok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. S odvolaním sa na tureckú televíziu NTV o tom informovala agentúra Reuters.



Medzi vymenenými zajatcami bolo aj päť ukrajinských veliteľov, ktorí prišli do Turecka, kde zostanú až do konca vojny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich označil za "superhrdinov".



Erdogan novinárom v New Yorku, kde prebieha zasadanie Valného zhromaždenia OSN, povedal, že zrealizovanie tejto výmeny je výsledkom diplomatickej komunikácie, ktorú viedol so Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Turecko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie (NATO), má úzke vzťahy s Ruskom i Ukrajinou a snaží sa udržať rovnováhu vo vzťahoch s týmito dvoma krajinami aj počas vojny - odmietlo západné sankcie proti Moskve, na druhej strane však kritizovalo ruskú inváziu a dodáva Kyjevu bojové drony, pripomína Reuters.



"Budeme pokračovať v našom úsilí o dosiahnutie mieru a stability v budúcnosti," prisľúbil Erdogan s tým, že hneď po svojom návrate do vlasti bude lídrov Ruska i Ukrajiny opätovne telefonicky kontaktovať.