Erdogan vymenoval nových ministrov spravodlivosti a vnútra
Gürlek nahradil na poste ministra spravodlivosti Yilmaza Tunča, zatiaľ čo Čiftči prevzal rezort vnútra po Alim Yerlikayovi.
Autor TASR
Istanbul 11. februára (TASR) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uskutočnil v stredu zmeny na postoch ministrov spravodlivosti a vnútra. Z nového úradného vestníka vyplýva, že generálny prokurátor Istanbulu Akin Gürlek prevzal vedenie rezortu spravodlivosti a guvernér provincie Erzurum Mustafa Čiftči sa stal novým ministrom vnútra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a AP.
Bezprostredne nebolo známe, čo Erdogana viedlo k prvej rekonštrukcii vlády od parlamentných a prezidentských volieb v roku 2023. Vo vestníku sa konštatuje, že Tunč a Yerlikaya „požiadali o uvoľnenie“ zo svojich funkcií.
Akin Gurlek vydal v marci minulého roka zatykač na starostu Istanbulu Ekrema Imamogla. Urobil tak len niekoľko dní predtým, ako bol Imamoglu nominovaný za kandidáta opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) v prezidentských voľbách v roku 2028. Imamoglu je považovaný za jediného politika schopného poraziť Erdogana, kritici preto tento krok vnímajú ako politicky motivovaný a vyvolal najhoršie pouličné nepokoje v krajine za viac ako desaťročie.
Gurlek v minulosti pôsobil aj ako námestník ministra spravodlivosti. Od jeho vymenovania za prokurátora v októbri 2024 bolo zatknutých viac ako 15 starostov z radov CHP - väčšinou pre obvinenia z korupcie, ktoré odmietajú. Nariadil tiež vyšetrovanie stoviek členov CHP pre podozrenia z úplatkárstva či urážku prezidenta.
Voči Imamoglovi je vedených viacero súdnych procesov vrátane jedného, v ktorom je obvinený zo spochybňovania Gürlekovej integrity. Prokuratúra začala aj vyšetrovanie lídra CHP Ozgura Özela pre obvinenia, že sa Gürlekovi vyhrážal a urážal ho.
