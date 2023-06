Erdogan vymenoval svojho poradcu za šéfa tajnej služby

Ankara 6. júna (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vymenoval v pondelok svojho poradcu a hovorcu Ibrahima Kalina za šéfa tureckej spravodajskej služby MIT. Oznámilo to Erdoganovo komunikačné oddelenie.



Hakan Fidan, ktorý šéfoval tureckej tajnej službe od roku 2010, bol v sobotu vymenovaný za ministra zahraničných vecí, uviedla agentúra Reuters.



Ibrahim Kalin je dlhoročným blízkym spolupracovníkom Erdogana. Od roku 2014 pôsobil ako prezidentov hovorca a od roku 2018 ako jeho hlavný poradca pre otázky zahraničnej politiky.



V odbore islamské štúdiá získal doktorát na americkej Univerzite Georgea Washingtona a bol jedným zo zakladateľov provládneho think-tanku SETA so sídlom v Ankare. V posledných rokoch sa zapájal do diplomatických aktivít a formoval agendu zahraničnej politiky Turecka.