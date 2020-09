Erdogan: Vývoj vakcíny proti COVID-19 by nemala byť sútaž

New York 23. septembra (TASR) - Vývoj vakcíny proti ochoreniu COVID-19 by nemala byť súťaž. Povedal to turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo svojom utorkovom videopríhovore v rámci všeobecnej rozpravy 75. Valného zhromaždenia OSN.



Erdogan uviedol, že vakcína proti novému druhu koronavírusu by mala byť k dispozícii pre všetkých. "Osud ľudstva nemôže byť v rukách hŕstky krajín," dodal, narážajúc na piatich stálych členov Bezpečnostnej rady OSN — Čínu, Francúzsko, Rusko, Britániu a USA.



V príhovore zároveň kritizoval postup Bezpečnostnej rady OSN v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



"Počas tejto krízy sme videli, aké neúčinné sú existujúce globálne mechanizmy. Bezpečnostnej rade pre trvalo týždne, ba až mesiace, kým zaradila pandémiu do programu rokovaní," uviedol Erdogan.



Vyzval tiež na "úprimný" dialóg s Gréckom s cieľom pokúsiť sa vyriešiť spor o právo na prieskum a ťažbu nerastných surovín vo východnej časti Stredozemného mora.