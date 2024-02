Erdogan vyzval Alijeva zabrániť incidentom v pohraničí s Arménskom

Ankara 19. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok apeloval na svojho azerbajdžanského náprotivka Ilhama Alijeva, aby Baku zabránilo ďalším incidentom v pohraničnej oblasti s Arménskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Alijev pricestoval do Turecka - najdôležitejšieho vojenského a diplomatického spojenca Azerbajdžanu - po prekvapivých rokovaniach s arménskym premiérom Nikolom Pašinjanom v Mníchove, ktoré koordinoval nemecký kancelár Olaf Scholz.



Schôdzku na okraji Mníchovskej bezpečnostnej konferencie podnietila minulotýždňová smrtiaca prestrelka na arménsko-azerbajdžanských hraniciach, kde podľa Jerevanu zahynuli štyria vojaci arménskej armády.



Podľa úradu nemeckého spolkového kancelára sa Alijev a Pašinjan dohodli na presadzovaní mieru a vyhnutiu sa použitiu sily.



Erdogan na stretnutí s Alijevom v Ankare vyjadril nádej, že minulotýždňové vzplanutie v pohraničí Arménska a Azerbajdžanu sa "nebude opakovať".



"Niet pochýb o tom, že podpísanie trvalej mierovej zmluvy medzi Azerbajdžanom a Arménskom by bolo novým zdrojom nádeje pre mier, pokoj a stabilitu v našom regióne a vo svete," uviedol Erdogan na spoločnej tlačovej konferencii s Alijevom.



Pašinjan po prestrelke na hraniciach varoval, že Azerbajdžan sa pripravuje na "plnohodnotnú vojnu" s Arménskom - tradičným nepriateľom Baku -, aby si mohol vytvoriť pozemný koridor do svojej exklávy Nachičevan.



Arménsko a Azerbajdžan vedú dlhoročný spor o oblasť Náhorného Karabachu, ktorá podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu, ale obývali ju prevažne Arméni. Väčšina z nich však odtiaľ ušla po tom, čo Azerbajdžan dostal Náhorný Karabach v septembri minulého roka úplne pod svoju kontrolu v rámci rozsiahlej ofenzívy.



"S koncom (arménskej) okupácie Náhorného Karabachu sa naskytla historická príležitosť na dosiahnutie trvalého mieru," uviedol turecký prezident Erdogan a upozornil, že je dôležité, aby sa táto príležitosť nepremárnila.



Alijev v súvislosti s vojnou o Náhorný Karabach uviedol, že pomohla "vyriešiť historickú záležitosť, ktorú nebolo možné urovnať mierovými prostriedkami". "Azerbajdžan "nikdy nezabudne na bratskú podporu," uviedol Alijev s odkazom Turecko, ktoré poskytuje Baku diplomatické a vojenské krytie.