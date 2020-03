Erdogan vyzval Grékov, aby migrantom otvorili brány do zvyšku Európy

Ankara 8. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval v nedeľu Atény, aby umožnili tisíckam migrantov, ktorí uviazli na grécko-tureckých hraniciach, prejsť do zvyšku Európy. Informovala o tom agentúra DPA.



"Hej Grécko! Títo ľudia nechcú zostať u vás. Idú k vám, aby prešli do iných európskych krajín. Prečo vás to trápi? Otvorte im brány," vyhlásil Erdogan.



Turecký líder zároveň obvinil príslušníkov gréckych bezpečnostných zložiek z toho, že protiprávne vracajú na územie Turecka migrantov, ktorých taktiež "bijú, mučia a vraždia".



Ankara už predtým vyhlásila, že príslušníci gréckych bezpečnostných zložiek zastrelili dvoch migrantov. Atény tieto tvrdenia odmietli.



Erdoganova vláda minulý týždeň oznámila, že už nebude migrantom pobývajúcim momentálne na území Turecka brániť, aby sa presúvali k hraniciam s Gréckom a Bulharskom, ktoré sú členskými krajinami EÚ.



Stalo sa tak aj napriek záväzku Ankary vyplývajúceho z dohody s EÚ, že migrantov ponechá na svojom území. Erdoganovmu vyhláseniu predchádzali nálety sýrskej armády na severovýchode Sýrie, pri ktorých zomreli desiatky tureckých vojakov.



Pri turecko-gréckych hraniciach sa po prezidentovom oznámení začali zhromažďovať tisíce migrantov túžiacich sa dostať do Európy. Grécke bezpečnostné zložky im v nelegálnom prekročení štátnych hraníc zabraňujú, čím zároveň ochraňujú aj vonkajšie hranice Únie.