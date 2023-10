Erdogan vyzval Izrael,aby bezhlavo neútočil na civilistov v pásme Gazy

Ankara 9. októbra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval Izrael, aby bezhlavo neútočil na civilistov v pásme Gazy v boji proti militantom z hnutia Hamas. Povedal to v telefonáte so svojím izraelským kolegom Jicchakom Herzogom, uviedla Erdoganova kancelária. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Prezident Erdogan zdôraznil, že každý krok, ktorý by mohol kolektívne a bez rozdielu poškodiť obyvateľov Gazy, ešte viac zvýši utrpenie a špirálu násilia v regióne," napísala kancelária tureckého prezidenta po telefonáte.



Turecký prezident izraelskému kolegovi tiež povedal, že "je potrebné konať so zdravým rozumom a že čo najskoršie nastolenie pokoja v regióne je veľmi dôležité pre blaho celého regiónu", dodala.



Erdogan v pondelok telefonoval aj s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. "Odkázal mu, že Turecko vynakladá maximálne úsilie na ukončenie konfliktov v regióne a čo najskoršieho zabezpečenia pokoja", informovala Erdoganova kancelária.