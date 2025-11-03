Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Erdogan vyzval moslimský svet, aby zasiahol proti násiliu v Sudáne

Na snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Od začiatku súčasného konfliktu v Sudáne v apríli 2023 Turecko podporuje regulárnu sudánsku armádu v boji proti RSF.

Ankara 3. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval moslimský svet, aby prevzal zodpovednosť za ukončenie krviprelievania v Sudáne po tom, ako sudánske polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) obsadili strategické sudánske mesto al-Fášir a vznikli podozrenia, že RSF sa v meste dopúšťajú etnických čistiek. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Nikto, kto má srdce... nemôže akceptovať nedávne masakry civilistov v al-Fáširi. Nemôžeme mlčať,“ vyhlásil Erdogan.

„Najväčšia zodpovednosť za rýchle ukončenie krviprelievania v Sudáne nepochybne spočíva na islamskom svete. Ako moslimovia musíme riešiť svoje vlastné problémy, namiesto toho, aby sme hľadali pomoc u iných,“ povedal delegátom na ekonomickom podujatí Organizácie islamskej spolupráce (OIC) v Istanbule.

Turecko v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v 57-člennej rade ministrov zahraničných vecí OIC. Organizácia, ktorá bola založená v roku 1969, vníma svoju úlohu ako ochranu záujmov moslimského sveta a posilňovanie moslimskej solidarity.

„Je veľmi dôležité, aby sme v týchto ťažkých časoch stáli po boku sudánskeho ľudu a pokračovali v humanitárnej pomoci a podpore rozvoja,“ povedal. „Musíme chrániť územnú celistvosť, suverenitu a nezávislosť Sudánu,“ dodal turecký prezident.

RSF sú vo vojne s regulárnou sudánskou armádou od apríla 2023. Dva roky trvajúca vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že z al-Fáširu ušlo za niečo viac ako týždeň takmer 37.000 ľudí po tom, čo polovojenské jednotky RSF vytlačili armádu z mesta – jej poslednej bašty v Dárfúre.
