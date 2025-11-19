< sekcia Zahraničie
Erdogan vyzval na obnovenie ukrajinsko-ruských rokovaní
Obnovenie rokovaní je podľa neho dôležité aj pre čoraz intenzívnejšie útoky, najmä na energetickú infraštruktúru.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ankara 19. novembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa v stredu v Ankare stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Po schôdzke vyzval na obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou v Istanbule, avšak v „komplexnejšom rámci“. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.
„Na dnešných stretnutiach sme tiež zdôraznili, že je potrebné, aby istanbulský proces pokračoval pragmatickým a na výsledky orientovaným prístupom,“ povedal Erdogan na tlačovej konferencii so Zelenským. „Očakávame tiež, že všetci naši partneri, ktorí si želajú ukončenie krviprelievania v regióne, zaujmú konštruktívny prístup k istanbulskému procesu,“ uviedol.
Obnovenie rokovaní je podľa neho dôležité aj pre čoraz intenzívnejšie útoky, najmä na energetickú infraštruktúru. „Sme toho názoru, že by bolo prospešné oživiť istanbulský proces v komplexnejšom rámci, ktorý by dokázal riešiť aktuálne problémy,“ uviedol Erdogan.
Ukrajinský prezident ocenil sprostredkovateľskú úlohu Turecka. „Veríme v silu tureckej diplomacie a jej schopnosť byť pochopená v Moskve. Dúfame, že do konca roka obnovíme výmenu zajatcov. Turecko v tomto ohľade poskytuje veľkú podporu,“ podotkol Zelenskyj.
Turecko v tomto roku hostilo tri kolá priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Tieto rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine nepriniesli žiadny prelom a strany sa na nich dohodli iba na výmene vojnových zajatcov.
Zelenskyj s Erdoganom rokoval v čase, keď na Ukrajinu pricestovali tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Dan Driscoll a náčelník generálneho štábu pozemných síl USA Randy George, ktorí by sa mali vo štvrtok stretnúť s ukrajinským prezidentom.
Portál Axios predtým informoval, že USA pripravujú nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu. Jeho hlavným strojcom by mal byť osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten o ňom údajne podrobne diskutoval s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom. Ukrajina sa na jeho koncipovaní nepodieľala.
„Na dnešných stretnutiach sme tiež zdôraznili, že je potrebné, aby istanbulský proces pokračoval pragmatickým a na výsledky orientovaným prístupom,“ povedal Erdogan na tlačovej konferencii so Zelenským. „Očakávame tiež, že všetci naši partneri, ktorí si želajú ukončenie krviprelievania v regióne, zaujmú konštruktívny prístup k istanbulskému procesu,“ uviedol.
Obnovenie rokovaní je podľa neho dôležité aj pre čoraz intenzívnejšie útoky, najmä na energetickú infraštruktúru. „Sme toho názoru, že by bolo prospešné oživiť istanbulský proces v komplexnejšom rámci, ktorý by dokázal riešiť aktuálne problémy,“ uviedol Erdogan.
Ukrajinský prezident ocenil sprostredkovateľskú úlohu Turecka. „Veríme v silu tureckej diplomacie a jej schopnosť byť pochopená v Moskve. Dúfame, že do konca roka obnovíme výmenu zajatcov. Turecko v tomto ohľade poskytuje veľkú podporu,“ podotkol Zelenskyj.
Turecko v tomto roku hostilo tri kolá priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou. Tieto rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine nepriniesli žiadny prelom a strany sa na nich dohodli iba na výmene vojnových zajatcov.
Zelenskyj s Erdoganom rokoval v čase, keď na Ukrajinu pricestovali tajomník amerického ministerstva obrany pre pozemné sily Dan Driscoll a náčelník generálneho štábu pozemných síl USA Randy George, ktorí by sa mali vo štvrtok stretnúť s ukrajinským prezidentom.
Portál Axios predtým informoval, že USA pripravujú nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu. Jeho hlavným strojcom by mal byť osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten o ňom údajne podrobne diskutoval s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom. Ukrajina sa na jeho koncipovaní nepodieľala.