Erdogan vyzval na zastavenie vojny na Blízkom východe
Turecko za uplynulý týždeň zachytilo dve iránske balistické rakety letiace smerom na jeho územie, pričom oba incidenty sa zaobišli bez zranení.
Autor TASR
Ankara 11. marca (TASR) - Vojnu na Blízkom východe je nutné zastaviť skôr, než pohltí celý región, vyhlásil v stredu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko sa podľa neho snaží nájsť diplomatické riešenie konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Táto vojna musí byť zastavená skôr, kým sa nerozšíri a úplne nepohltí región plameňmi,“ uviedol Erdogan, podľa ktorého je Blízky východ opäť zahalený „pachom krvi a strelného prachu“.
„Ak diplomacia dostane šancu, je to úplné možné,“ dodal prezident Turecka. Iránsky minister zahraničných Abbás Arákčí však v utorok vylúčil rokovania so Spojenými štátmi.
Vojna, ktorá začala americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zapríčinila obete na životoch, vysídlenie a vedie k prudkému nárastu cien ropy.
„Ak bude táto nezmyselná, bezprávna a neregulárna vojna pokračovať, dôjde k ďalším stratám na životoch a majetku a náklady pre globálnu ekonomiku sa ešte zvýšia,“ konštatoval Erdogan.
Irán v reakcii na útoky USA a Izraela začal s odvetnými údermi na židovský štát a krajiny na Blízkom východe, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne.
Turecko za uplynulý týždeň zachytilo dve iránske balistické rakety letiace smerom na jeho územie, pričom oba incidenty sa zaobišli bez zranení. Ankara posilňuje svoju obranu pred ďalšími prípadnými raketovými útokmi zo strany Iránu. Jedným z takýchto opatrení je aj nasadenie amerického systému protivzdušnej obrany Patriot vo východnej polovici Turecka, kde leží základňa Severoatlantickej aliancie.
