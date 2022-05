Erdogan chce, aby NATO rešpektovalo obavy Turecka

Ankara 18. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý hrozí, že zablokuje žiadosť Fínska a Švédska o vstup do NATO, vyzval v stredu členov Severoatlantickej aliancie, aby rešpektovali obavy Ankary týkajúce sa spomínaných severských krajín. Tie Turecko obviňuje z toho, že poskytujú útočisko teroristom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Rozšírenie NATO vnímame ako zmysluplné iba vtedy, ak sa preukáže rešpekt k našej citlivosti... Naše jediné očakávanie je, že spojenci NATO... najskôr porozumejú našej citlivosti, rešpektujú ju a nakoniec podporia," uviedol Erdogan s tým, že citlivosť Turecka súvisí s jeho snahou ochrániť svoje hranice pred útokom teroristických organizácií.



Turecký prezident totiž obviňuje Švédsko z toho, že poskytuje útočisko členom Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorú vníma Ankara aj jej západní spojenci ako teroristickú organizáciu.



"Požiadali sme ich, aby nám vydali 30 teroristov, no odmietli to. Nepošlete nám späť teroristov a potom nás žiadate o podporu v súvislosti s členstvom v NATO? Aliancia je bezpečnostná organizácia. Preto nemôžeme povedať áno na to, aby bola táto bezpečnostná organizácia zbavená bezpečnosti," vyhlásil Erdogan.



Švédsko okrem toho uvalilo embargo aj na predaj zbraní do Turecka od roku 2019 po tom, ako sa Ankara zapojila do vojenského konfliktu v Sýrii.



Erdogan okrem toho uviedol, že jeho krajina sa nestavia pozitívne k žiadosti fínskej a švédskej delegácie o návštevu Ankary, kde chcú rokovať o tureckých výhradách. "Chcú prísť v pondelok. Nemali by sa obťažovať, nie je to potrebné," uviedol turecký líder.



Fínsko a Švédsko v stredu oficiálne podali žiadosti o vstup do NATO. Tieto severské krajiny sa k tomuto kroku rozhodli pristúpiť po tom, ako ruská invázia na Ukrajinu zmenila bezpečnostnú situáciu v Európe a prinútila ich prehodnotiť svoju politiku neutralitu.