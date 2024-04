Erdogan vyzval Palestínčanov na zjednotenie

Istanbul 20. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu opäť naznačil, že by chcel byť novým sprostredkovateľom v konflikte medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Palestínčanov zároveň vyzval, aby sa zjednotili. Jeho prezidentský úrad to uviedol po niekoľkohodinových rozhovoroch s vodcom Hamasu Ismáílom Haníjom v Istanbule. TASR sa odvoláva na agentúry AFP a DPA.



Turecký prezident na stretnutí povedal, že Ankara je odhodlaná vyvíjať diplomatické úsilie o "okamžité prímerie" a ukončenie "masakrov" v Pásme Gazy. Erdogan sa už v minulosti neúspešne snažil presadiť ako sprostredkovateľ v konflikte prebiehajúcom v tejto palestínskej enkláve. V súčasnosti môže mať opäť šancu, keď Katar v priebehu týždňa vyhlásil, že prehodnotí svoju úlohu sprostredkovateľa medzi Hamasom a Izraelom.



V čase, keď rastúce napätie medzi Iránom a Izraelom vyvoláva obavy zo širšej regionálnej vojny, Erdogan uviedol, že nedávne udalosti by nemali umožniť Izraelu "získať pôdu pod nohami". Podľa jeho slov "je dôležité konať tak, aby sa pozornosť sústredila na Pásmo Gazy".



"Je nevyhnutné, aby Palestínčania v tomto procese konali jednotne. Najsilnejšia odpoveď proti Izraelu a cesta k víťazstvu spočíva v jednote a integrite," vyhlásil turecký prezident. Obaja diskutovali aj o krokoch na primerané a neprerušované dodávky pomoci do Pásma Gazy, napísal prezidentský úrad na sociálnej sieti X.



Líder Hamasu Haníja rokoval o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov ešte v stredu v Katare s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom, informovala turecká tlačová agentúra Anadolu.



Turecký prezident verejne podporuje Hamas. Začiatkom tohto týždňa počas prejavu v parlamente prirovnal toto hnutie k tureckým bojovníkom za nezávislosť proti západným armádam v Anatólii v 20. rokoch minulého storočia.



Erdogan zároveň vo verejných vystúpeniach pravidelne kritizuje Izrael a jeho vládu. Vzťahy medzi Tel Avivom a Istanbulom sa opäť zhoršili začiatkom mesiaca, keď Ankara uvalila na Izrael obchodné obmedzenia a obvinila ho zo zodpovednosti za "masaker Palestínčanov" v Pásme Gazy.