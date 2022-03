Erdogan vyzval počas telefonátu Putina na prímerie na Ukrajine

Ankara/Moskva 6. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval počas telefonátu so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom na vyhlásenie prímeria na celej Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie Erdoganovej kancelárie.



"Bezodkladné vyhlásenie všeobecného prímeria by uľahčilo dospieť k politickému riešeniu, ako aj poskytnúť potrebnú humanitárnu pomoc," povedal Erdogan, pričom Putina vyzval, aby umožnil vytvorenie humanitárnych koridorov na Ukrajine.



Ankara je podľa tureckého prezidenta pripravená "všetkými prostriedkami prispieť k mierovému riešeniu (tejto krízy)."



Lídri spolu telefonovali niekoľko dní pred plánovaným začiatkom diplomatickej konferencie v juhotureckom meste Antalya. Konferencie, ktorá bude trvať o 11. do 13. marca sa plánuje zúčastniť ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov aj jeho ukrajinský náprotivok Dmytro Kuleba. Ankara dúfa, že sa jej podarí počas konferencie zorganizovať priame rozhovory medzi Kulebom a Lavrovom, komentuje AFP.