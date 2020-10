Erdogan vyzval Turkov, aby bojkotovali francúzske výrobky

Ankara 26. októbra (TASR) - Turecko v pondelok odsúdilo dekapitáciu francúzskeho učiteľa dejepisu Samuela Patyho. Urobilo tak po tom, čo Francúzsko vyjadrilo sklamanie, že Ankara oficiálne tento zločin neodsúdila. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však zároveň vyzval Turkov, aby bojkotovali francúzske výrobky. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a Reuters.



"Dôrazne odsudzujeme obludnú vraždu Samuela Patyho a odmietame takéto barbarstvo. Na tejto vražde nie je nič oprávnené," napísal na Twitteri hovorca tureckého prezidenta Ibrahim Kalin.



Na Patyho zaútočil 16. októbra na ulici 18-ročný utečenec čečenského pôvodu narodený v Rusku a oddelil mu hlavu od tela. Urobil to preto, že učiteľ na hodine o slobode prejavu ukazoval žiakom karikatúry proroka Mohameda.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron rozhneval krajiny s väčšinovým moslimským obyvateľstvom vrátane Turecka, ktoré je oficiálne sekulárne, pritvrdeným postojom k radikálnemu islamu - ten sa začal vo Francúzsku prejavovať už pred vraždou Patyho.



Erdogan najprv viackrát vyzval Macrona, aby si dal vyšetriť duševné zdravie, a Paríž zareagoval povolaním svojho veľvyslanca z Ankary domov.



V sobotu 24. októbra francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian vyjadril sklamanie, že Turecko nevydalo vyhlásenie odsudzujúce vraždu učiteľa.



Hovorca Kalin medzitým obhajoval hnev moslimov nad karikatúrami svojho proroka.



"Niektorí ľudia zrejme nechápu, že nášho proroka milujeme viac než seba. Niektorým ľuďom zrejme nejde do hlavy, že jeho urážku vnímame ako urážku nás samotných. Možno nazývajú našu lásku k nemu fanatizmus. Je to ich chyba," uviedol Kalin. "Budeme im to neustále vysvetľovať, ako najlepšie vieme," dodal.



Po sobotňajších výrokoch ministra Le Driana turecké ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že krajinu vražda Patyho "zarmútila" a tento odkaz odovzdalo francúzskym úradom prostredníctvom svojho veľvyslanca v Paríži.



Erdogan však v pondelok Turkov vyzval, aby bojkotovali francúzske výrobky. Turecký líder zároveň naliehal na lídrov členských krajín Európskej únie, aby zastavili protiislamský program francúzskeho prezidenta Macrona.



Turecký prezident pripomenul, že Francúzsko takisto svojich občanov vyzýva, aby nekupovali turecké výrobky.



Európski lídri musia podľa Erdogana "ukončiť protiislamský program a nenávistnú kampaň, ktorú Macron vedie".