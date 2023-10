Erdogan vyzýva Izrael na ukončenie útokov v pásme Gazy

Ankara 28. októbra (TASR) — Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu vyzval Izrael, aby "okamžite zastavil toto šialenstvo" a prestal s útokmi na ciele v pásme Gazy, ktoré izraelské ozbrojené sily vystupňovali. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Izraelské bombardovanie Gazy sa minulú noc vystupňovalo a znovu sa zameralo na ženy, deti a nevinných civilistov a ešte viac prehĺbilo prebiehajúcu humanitárnu krízu," uviedol Erdogan prostredníctvom platformy X donedávna známej ako Twitter. "Izrael musí toto šialenstvo okamžite zastaviť a ukončiť svoje útoky," dodal.



Izrael sa na pozemnú operáciu pripravuje od útoku militantov z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas zo 7. Októbra, ktorí na jeho územie prenikli z pásma Gazy. Podľa izraelských predstaviteľov zabili vyše 1400 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších viac ako 220 uniesli ako rukojemníkov do pásma Gazy.



Izrael odpovedal intenzívnymi leteckými údermi, pri ktorých podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva, ovládaného Hamasom, zahynulo už vyše 7000 ľudí, väčšinou civilistov.



Erdogan vyzval aj na hojnú účasť na zhromaždení, ktoré v Istanbule na podporu Palestínčanov organizuje jeho konzervatívna Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP). Počet účastníkov zhromaždenia by mohol podľa odhadov dosiahnuť až jeden milión.



"Vyjadríme jasnú a hlasnú podporu Palestínčanom, ktorí čelia perzekúcii zo strany Izraela," povedal Erdogan. Počas dvoch desaťročí pri moci opakovane vyjadroval podporu Palestínčanom, vlani však podnikol kroky na obnovenie diplomatických stykov s Izraelom a v septembri sa po prvý raz sa stretol s premiérom Benjaminom Netanjahuom.



Turecký prezident však v stredu zrušil svoju plánovanú návštevu Izraela a odôvodnil to vedením "neľudskej" vojny voči hnutiu Hamas, ktoré nenazval teroristickou organizáciou, ale ho označil za osloboditeľov bojujúcich za svoju krajinu. Izrael tieto vyjadrenia ostro odsúdil.