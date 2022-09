Erdogan: Za energetickú krízu v Európe môžu sankcie

Istanbul 6. septembra (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pripísal v utorok vinu za energetickú krízu v Európe sankciám, ktoré Európska únia uvalila na Rusko za jeho vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rovnakú rétoriku pritom v tejto súvislosti používaj aj Kremeľ, uvádza agentúra AFP.



Erdogan si zachováva dobré pracovné vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Zároveň sa však snaží v ukrajinskom konflikte zaujať neutrálny postoj, aj keď Ukrajine dodáva zbrane a turecké bojové drony.



"Prístup Európy k pánu Putinovi a jej sankcie dohnali pána Putina – či už zámerne alebo nie – do bodu, keď povedal: Ak vy urobíte toto, ja spravím tamto," uviedol Erdogan.



"(Putin) používa všetky svoje prostriedky a zbrane. Zemný plyn je nanešťastie jedným z nich," vyhlásil turecký prezident.



Erdogan okrem toho uviedol, že neočakáva, že by jeho krajina musela tento rok zápasiť s nedostatok energií. "Myslím si, že Európu čakajú túto zimu vážne problémy... Nemyslím si, že u nás taká situácia nastane," povedal.



Toto vyjadrenie tureckého prezidenta pritom odráža postoj, ktorý v pondelok vyjadril Kremeľ, keď jeho hovorca Dmitrij Peskov uviedol, že dôvodom, pre ktorý Rusko pozastavilo dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1, sú sankcie uvalené na Rusko.



Takmer polovica zemného plynu, ktorý Turecko vlani nakúpilo, pochádzala z Ruska. Turecko sa počas nedávneho summitu Erdogana s Putinom tiež zaviazalo, že pri platbách za dovoz ruských surovín začne pomaly prechádzať na ruble. Podľa analytikov táto dohoda zaistí, že Rusko bude Turecku aj naďalej dodávať plyn cez potrubie plynovodu TurkStream, vedúceho cez Čierne more.



Nárast cien energií na svetových trhoch, ktorý bol vyvolaný narušením dodávok energií z Ruska, však podnietil vznik ekonomickej krízy aj v Turecku, v dôsledku ktorej dosiahla medziročná inflácia v krajine polmesiaca 80 percent, konštatuje AFP.