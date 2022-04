Erdogan začne vo štvrtok návštevu Saudskej Arábie

Istanbul 26. apríla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vo štvrtok letecky pricestuje do Saudskej Arábie. Pôjde o jeho prvú návštevu tejto krajiny od vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018. TASR správu prevzala z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na vládne zdroje.



Erdogan sa má počas dvojdňovej návštevy stretnúť s kráľom Salmánom. Členom delegácie, ktorá sa na rokovaniach zúčastní, má byť podľa predstaviteľa tureckej vlády aj saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.



Turecko sa v súčasnosti snaží získať finančnú podporu od krajín v oblasti Perzského zálivu, s ktorými má spory od udalostí tzv. arabskej jari, píše AFP.



Erdogan sa so Spojenými Arabskými Emirátmi (SAE) dohodol na novom balíku investičnej pomoci pre Turecko. Takisto sa usiluje zlepšiť vzťahy s Egyptom.



Džamála Chášukdžího zavraždilo 2. októbra 2018 v priestoroch saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule komando agentov zo Saudskej Arábie. Jeho telo sa nikdy nenašlo. Vražda vyvolala medzinárodné pobúrenie, ktoré neutícha. Západné tajné služby z jej "odobrenia" obviňujú saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána.



Súd v Istanbule tento mesiac pozastavil súdny proces s 26 občanmi Saudskej Arábie, ktorí sú s touto vraždou spájaní, a presunul prípad do Saudskej Arábie, pripomína AFP.