Erdogan: Západ spôsobil v Afganistane chaos

Sarajevo 29. augusta (TASR) - Situácia v Afganistane je vážnym varovaním pre Západe, aby v krízových oblastiach nespôsoboval ďalší chaos a aby sa z iných krajín sťahoval opatrne, povedal v sobotu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na návšteve Bosny a Hercegoviny. Informovala o tom agentúra HINA.



Erdogan ďalej poznamenal, že záujem medzinárodného spoločenstva o Afganistan sa neskončí stiahnutím zahraničných vojakov, pretože v tejto ázijskej krajine sa objavila nová teroristická hrozba. Je ňou teroristická organizácia Islamský štát (IS) v Afganistane, ktorá sa prihlásila k štvrtkovému bombovému útoku pri kábulskom letisku.



Turecký prezident tiež povedal, že krajiny musia byť pripravené rokovať s afganským hnutím Taliban, ktoré ovládlo väčšinu krajinu vrátane hlavného mesta Kábul.



"Taliban dnes nie je starým Talibanom. Nie je dôležité, čo kto hovorí, ale čo robí. Je dôležité, čo spraví Taliban teraz a nie to, čo robil v minulosti," povedal Erdogan na tlačovej konferencii.



Srbský predstaviteľ v spoločnom predsedníctve Bosny Milorad Dodik na tlačovom brífingu porovnal Afganistan s Bosnou a Hercegovinou, čím podľa AFP naznačil, že by aj z tejto krajiny mali odísť predstavitelia medzinárodného spoločenstva. Dodik označil osobitného predstaviteľa OSN pre Bosnu Christiana Schmidta za "falošného osobitného predstaviteľa".



"Dôverujeme spolupráci s Erdoganom viac, ako dôverujeme pokusom o zavedenie neúspešných riešení," povedal Dodik.



Dodik ešte začiatkom augusta označil Schmidtovo vymenovanie za "nezákonné a nelegitímne". "Nebudeme s ním (Schmidtom) spolupracovať a nebudeme implementovať jeho rozhodnutia," povedal Dodik vtedy pre miestne médiá.



Rokovania medzi Erdoganom a predsedníctvom Bosny a Hercegoviny boli zamerané na posilnenie vzájomných politických a hospodáských väzieb, ako aj na súčasné dianie v regióne, priblížila HINA.



"Potvrdili sme (našu) podporu integrácii Bosny a Hercegoviny do euroatlantického spoločenstva," povedal Erdogan, ale vyhol sa otázkam novinárov o vnútorných politických problémoch Bosny a Hercegoviny, všíma si HINA.



Washington stanovil ako konečný termín odchodu z Afganistanu utorok 31. augusta. Spojené štáty avizovali, že budú z Kábulu prevádzkovať evakuačné lety do poslednej chvíle. Vo štvrtkom došlo pri letisku k samovražednému bombovému útoku, pri ktorom zahynulo podľa niektorých médií vrátane stanice CNN viac ako 170 civilistov a najmenej 200 utrpelo zranenia.