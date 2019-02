Erdogan zatiaľ nevidí prijateľný plán pre bezpečnostnú zónu v Sýrii

Turecký prezident sa tak vyjadril tri týždne po tom, ako americký prezident Donald Trump navrhol vytvorenie takejto zóny.

Istanbul 5. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok vyhlásil, že zatiaľ nevidel zo strany USA prijateľný plán na zriadenie bezpečnostnej zóny na severovýchode Sýrie. Vyjadril sa tak tri týždne po tom, ako americký prezident Donald Trump navrhol vytvorenie takejto zóny, pripomína agentúra Reuters.



"Nie je žiadny prijateľný plán, ktorí by nám konkrétne predložili," povedal Erdogan poslancom svojej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP) v parlamente. "Samozrejme, držíme sa našich dohôd, náš sľub je sľub. Avšak naša trpezlivosť nie je nekonečná," uviedol.



Turecko chce zriadiť bezpečnostnú zónu s logistickou podporou od spojencov a tvrdí, že by sa na jej území nemali nachádzať Oddiely ľudovej obrany (YPG) sýrskych Kurdov, ktorí boli v boji proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) blízkymi spojencami Washingtonu. Ankara však považuje tieto kurdské milície za teroristickú skupinu.



Erdogan uviedol, že Turecko si nemusí pýtať povolenie od nikoho, aby realizovalo v regióne svoje plány. "Žiadna hrozba nás nemôže zviesť z tejto cesty - ani sankčný zoznam," konštatoval.



Dodal, že Turecko počká už len niekoľko týždňov, kým militanti neopustia severosýrske mesto Manbidž. Toto mesto ovládajú od roku 2016 Sýrske demokratické sily (SDF) - vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS.



Po mesiacoch nezhôd sa Ankara a Washington v júni dohodli na cestovnej mape, ktorá má za cieľ odchod YPG z Manbidžu. Turecko už viackrát vyjadrilo frustráciu z toho, že sa odkladá implementácia tohto plánu.



Trump varoval Turecko, aby neútočilo na kurdských bojovníkov v Sýrii a minulý mesiac pohrozil jeho "ekonomickým zničením", ak Ankara na YPG zaútočí.



Ankara opakovane pohrozila, že uskutoční cezhraničnú operáciu namierenú proti oddielom sýrskych Kurdov. Turecko však tieto plány pozastavilo po tom, ako Trump prekvapujúco v decembri avizoval stiahnutie približne 2000 amerických vojakov zo Sýrie, čo turecká vláda uvítala.