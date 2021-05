Erdogan zažaloval politickú oponentku, prirovnala ho k Netanjahuovi

Istanbul 20. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan zažaloval vo štvrtok svoju nacionalisticky orientovanú politickú oponentku Meral Akšenerovú za to, že ho prirovnala k izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. S odvolaním sa na správy tureckých štátnych médií o tom informovala agentúra AFP.



Akšenerová, niekdajšia ministerka vnútra a v súčasnosti líderka opozičnej Strany dobra (IP), je označovaná za tureckú "železnú lady". V utorok v parlamente uviedla, že Netanjahu a Erdogan sa v snahe udržať sa pri moci uchýlili k podobnej taktike.



Aktuálna izraelská vojenská operácia proti militantom z palestínskeho pásma Gazy, ktorú Erdogan ostro odsúdil, bola podľa Akšenerovej vyvolaná túžbou izraelského premiéra získať po štyroch bezvýchodiskových voľbách silnejšiu podporu verejnosti.



"Erdoganova izraelská verzia, Benjamin Netanjahu, neváhala zacieliť na životy civilistov i detí, aby zničila svojich politických oponentov a ochránila svoje kreslo," povedala.



Samotný Erdogan označil jej tvrdenia v stredu večer za "nemorálne". "S Netanjahuom som sa (nikdy) nestretol... Netanjahu nikdy nebol a nikdy nebude naším priateľom," povedal turecký prezident.



Erdogan požaduje od Akšenerovovej za urážku finančné odškodnenie vo výške 250.000 tureckých lír (24.440 eur), informovala agentúra Anadolu.



Erdoganova nahnevaná reakcia na aktuálnu izraelskú vojenskú operáciu voči militatntným palestínskym skupinám z pásma Gazy vyvolala ostrú kritiku zo strany Spojených štátov, ktoré ho obvinili zo šírenia antisemitizmu.



Erdogan totiž na adresu Izraela povedal, že "sú to vrahovia to tej miery, že zabíjajú päť- alebo šesťročné deti. Spokojní sú len vtedy, keď pijú ich krv". Kritizoval tiež amerického prezidenta Joea Bidena za jeho podporu Izralea s tým, že má "na rukách krv".