Erdogan žiada od Merkelovej a Macrona kroky ohľadom sýrskeho Idlibu

Ankara 21. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona na "konkrétne činy", ktoré by odvrátili ďalšie prehlbovanie krízy v provincii Idlib na severozápade Sýrie. Erdoganova kancelária to oznámila v piatok po jeho telefonáte s Merkelovou a Macronom, informovala tlačová agentúra AFP.



"Prezident zdôraznil potrebu zastaviť agresiu (sýrskeho) režimu a jeho podporovateľov v Idlibe a tiež dôležitosť poskytnutia silnej podpory prostredníctvom konkrétnych činov pre zabránenie humanitárnej kríze," uvádza sa vo vyhlásení kancelárie.



Sýrske vládne sily podporované ruským letectvom začali vlani ofenzívu proti poslednej významnej bašte povstalcov, ktorou je región okolo mesta Idlib na severozápade krajiny. Podľa údajov OSN utieklo od začiatku decembra pred postupujúcimi vojskami a násilnosťami už približne 900.000 obyvateľov.



Turecko podporujúce sýrskych povstalcov uzavrelo svoju hranicu so Sýriou a odmieta prijímať ďalších utečencov.



Merkelovej úrad predtým podľa AFP uviedol, že spolu s Macronom telefonovali vo štvrtok s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorému povedali, že sa chcú s ním i Erdoganom stretnúť a rokovať o zmiernení krízy v Sýrii. Vyjadrili pritom "znepokojenie nad humanitárnou katastrofou, ktorej sú vystavení obyvatelia sýrskej provincie Idlib". Vyzvali tiež na "okamžité zastavenie bojov a neobmedzený prístup humanitárnych pracovníkov".