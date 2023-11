Erdogan žiada prímerie v Gaze, aby sa skončili zločiny proti ľudskosti

Astana 3. novembra (TASR) Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyzval v piatok na okamžité prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Uviedol, že v pásme Gazy sú páchané zločiny proti ľudskosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Neexistuje predstava, ktorou by sa dalo vysvetliť alebo ospravedlniť brutalitu, ktorej sme svedkom od 7. októbra. Otvorene povedané - v Gaze sa už presne 28 dní páchajú zločiny proti ľudskosti," povedal Erdogan na summite Organizácie turkických štátov v Astane, hlavnom meste Kazachstanu.



Turecký líder je silným podporovateľom Palestínčanov, zúčastnil sa na propalestínskych demonštráciách a od začiatku konfliktu sa stavia do úlohy sprostredkovateľa, pripomína AFP.



"Našou prioritou je rýchle nastolenie humanitárneho prímeria," uviedol Erdogan. Dodal, že Turecko pracuje na nových mechanizmoch, ktoré zaručia bezpečnosť všetkých bez ohľadu na to, či sú moslimami, kresťanmi alebo židmi.



Turecko podľa prezidenta naďalej vyvíja úsilie na usporiadanie medzinárodnej mierovej konferencie.



Izrael útočí na pásmo Gazy od 7. októbra, keď militanti z Hamasu prenikli na územie Izraela, zabili vyše 1400 ľudí a ďalších vyše 240 uniesli. Podľa ministerstva zdravotníctva v pásme Gazy, ktoré ovláda Hamas, zahynulo pri odvetných útokoch Izraela už 9061 ľudí vrátane 3760 detí.



Izrael uvádza, že sa nezameriava na civilné ciele a cieľom jeho útokov je zničiť Hamas.