Erdogan Sýrii:Stiahnite vojakov z tureckých pozorovateľských stanovíšť

Ankara 5. februára (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan naliehal v stredu na Sýriu, aby stiahla svojich vojakov z tureckých pozorovateľských stanovíšť v severozápadnej sýrskej provincii Idlib, kde sa v posledných dňoch zintenzívnili boje. V prípade, že tak nestane, Turecko "bude nútené vziať veci do vlastných rúk", citovala jeho slová tlačová agentúra AFP.



"V tejto chvíli sú dve z našich 12 pozorovateľských stanovíšť za líniami (sýrskeho vládneho) režimu. Dúfame, že režim sa stiahne z našich pozorovateľských stanovíšť do konca mesiaca február," povedal Erdogan v Ankare na zasadnutí tureckej vládnucej strany.



Ostreľovanie tureckých pozícií v Idlibe sýrskou vládnou armádou si v pondelok vyžiadalo životy najmenej piatich tureckých vojakov a troch civilistov. Turecké sily podľa pozorovateľov zabili v odvete najmenej 13 sýrskych vojakov, pričom ide o najkrvavejšie zrážky, odkedy Ankara v roku 2016 vyslala svoje vojská do Sýrie.



Erdogan kritizoval Rusko ako kľúčového podporovateľa režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada za to, že nedokázalo vynútiť dodržiavanie mierových dohôd v danom regióne.



"Odteraz už nebudeme zatvárať oči pred akýmkoľvek krokom, ktorý predstavuje porušenie týchto dohôd," varoval turecký prezident. Tohtotýždňové zrážky podľa neho znamenajú začiatok "novej éry" v Sýrii a akékoľvek ďalšie útoky budú opätované "rovnakým spôsobom". "Vzdušné a pozemné prvky tureckých ozbrojených síl sa budú slobodne pohybovať v oblasti Idlibu a v prípade potreby začnú operáciu," dodal Erdogan.



Ofenzíva sýrskych vládnych síl v Idlibe i napriek tomu v stredu pokračovala. Podľa údajov mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii sa v priebehu 24 hodín zmocnili vyše 20 miest a dedín, ktoré predtým ovládali povstalci a džihádisti.



Turecko a Rusko sa v septembri 2018 dohodli na vytvorení demilitarizovanej zóny pozdĺž kontaktnej línie medzi ozbrojenou sýrskou opozíciou a vládnymi silami v Idlibe. Nie všetci militanti však zložili zbrane, pričom provincia Idlib zostala aj útočiskom rôznych teroristických skupín.



Turecko má v regióne na základe dohody s Ruskom 12 pozorovateľských stanovíšť.