Erdogan zmenil rozhodnutie a otvoril liberálnu univerzitu v Istanbule
Stovky študentov a pedagógov sa už počas dňa zhromaždili pred hlavným kampusom univerzity Istanbul Bilgi.
Ankara 25. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu zmenil svoje kontroverzné rozhodnutie o zatvorení liberálnej súkromnej univerzity v Istanbule. Uvádza sa to v dekréte zverejnenom v úradnom vestníku, informuje agentúra AFP, píše TASR.
Stovky študentov a pedagógov sa už počas dňa zhromaždili pred hlavným kampusom univerzity Istanbul Bilgi, ktorú v piatok prezident dekrétom zatvoril, a žiadali jej znovuotvorenie. Erdogan sa pritom odvolával na zákon, ktorý umožňuje zatvoriť súkromnú inštitúciu, ak „očakávaná úroveň vzdelávania a výučby... je nedostatočná“, čo študenti a zamestnanci odmietli.
„Zostaneme tu, kým univerzita opäť neotvorí svoje brány,“ povedal jeden zo študentov počas nedeľňajšieho protestu.
V prezidentskom dekréte sa uvádzalo, že škole odobrali licenciu preto, lebo nadácia, ktorá ju založila, sa dostala pod nútenú správu.
Istanbul Bilgi funguje od roku 1996 a je jednou z najstarších súkromných univerzít v Turecku založených nadáciou. V roku 2019 ju kúpil jeden z najväčších súkromných konglomerátov v krajine Can Holding. Turecko mu však minulý rok zhabalo majetok v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí, daňových únikov a organizovaného zločinu.
Univerzitu navštevuje približne 22.000 študentov, pričom v roku 2025 sa na ňu zapísalo okolo 3400 poslucháčov.
