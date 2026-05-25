Erdogan zmenil rozhodnutie a otvoril liberálnu univerzitu v Istanbule

Na snímke prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP

Ankara 25. mája (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v nedeľu zmenil svoje kontroverzné rozhodnutie o zatvorení liberálnej súkromnej univerzity v Istanbule. Uvádza sa to v dekréte zverejnenom v úradnom vestníku, informuje agentúra AFP, píše TASR.

Stovky študentov a pedagógov sa už počas dňa zhromaždili pred hlavným kampusom univerzity Istanbul Bilgi, ktorú v piatok prezident dekrétom zatvoril, a žiadali jej znovuotvorenie. Erdogan sa pritom odvolával na zákon, ktorý umožňuje zatvoriť súkromnú inštitúciu, ak „očakávaná úroveň vzdelávania a výučby... je nedostatočná“, čo študenti a zamestnanci odmietli.

„Zostaneme tu, kým univerzita opäť neotvorí svoje brány,“ povedal jeden zo študentov počas nedeľňajšieho protestu.

V prezidentskom dekréte sa uvádzalo, že škole odobrali licenciu preto, lebo nadácia, ktorá ju založila, sa dostala pod nútenú správu.

Istanbul Bilgi funguje od roku 1996 a je jednou z najstarších súkromných univerzít v Turecku založených nadáciou. V roku 2019 ju kúpil jeden z najväčších súkromných konglomerátov v krajine Can Holding. Turecko mu však minulý rok zhabalo majetok v rámci vyšetrovania prania špinavých peňazí, daňových únikov a organizovaného zločinu.

Univerzitu navštevuje približne 22.000 študentov, pričom v roku 2025 sa na ňu zapísalo okolo 3400 poslucháčov.
