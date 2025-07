Erdogan zmenil vedenie svojho komunikačného oddelenia

Istanbul 10. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nečakane odvolal šéfa svojho komunikačného oddelenia Fahrettina Altuna. Vyplýva to z dekrétu zverejneného vo štvrtok vo vládnom vestníku. Prezident zároveň vymenoval jeho nástupcu, doterajšieho námestníka ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Novým vedúcim komunikačného úseku prezidenta sa stal Burhanettin Duran. Námestník rezortu diplomacie je zároveň bývalým riaditeľom think thanku SETA, ktorý má blízko k Erdoganovej vládnej Strane spravodlivosti a rozvoja (AKP). Počas pôsobenia na ministerstve sa venoval najmä záležitostiam Afriky a koncom minulého roka sa podieľal na sprostredkovaní rokovaní medzi Etiópiou a Somálskom.



Doterajší šéf prezidentovej komunikácie Altun sa narodil v Nemecku a v tejto pozícii bol od roku 2018. Oddelenie zamestnáva približne 1500 ľudí v Turecku a v zahraničí a jeho úlohou je posilniť hlas tureckej vlády na celom svete, no zároveň pozorne monitorovať domáce médiá.



Kritici Altuna obviňovali z potláčania tureckých nezávislých médií a tiež z toho, že premenil štátne médiá na vládne propagandistické orgány, píše DPA. Po odchode z funkcie bude viesť tureckú inštitúciu pre ľudské práva a rovnosť.