Erdoganov súper v prezidentských voľbách zakladá novú stranu

Ankara 8. februára (TASR) - Turecký politik Muharem Ince, ktorý bol v roku 2018 vážnym súperom Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách, v pondelok oznámil, že vystupuje z opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) a zakladaná vlastné hnutie.



Muharem Ince (výslovnosť: Indže) bol v minulosti poslancom tureckého parlamentu za CHP. V prezidentských voľbách získal 30,6 percenta hlasov, zatiaľ čo ich víťaza - Erdogana - volilo 52,6 percenta zúčastnených voličov.



Agentúra AFP napísala, že Inceho rozhodnutím sa dva roky pred prezidentskými voľbami, ktoré by sa mali konať v júni roku 2023, mení politická mapa Turecka.



Inceho cieľom, ako v pondelok uviedol na tlačovej konferencii, je vybudovať "slobodné Turecko, kde nikto nemá strach" hovoriť svoj názor. Oznámil, že chce ísť "inou cestou" ako CHP. Sľúbil, že "čoskoro" predstaví názov a logo svojej novej strany.



Tento politik už vlani v auguste spustil kampaň nazvanú Vlasť za tisíc dní, počas ktorej chce cestovať po Turecku a stretávať sa s potenciálnymi voličmi.



Na tlačovej konferencii Ince dôrazne odmietol tvrdenia, že jeho rozhodnutie povedie k prehĺbeniu rozkolu v rámci opozície a strany CHP.



Povedal, že tí, ktorí ho obviňujú z trieštenia opozície, "sa len obávajú straty svojich postov v strane". "Rozchádzam sa s falošnými členmi CHP," spresnil a zopakoval svoju kritiku, že CHP sa vzdala svojich pôvodných hodnôt a princípov.



Vyhlásil, že "nikdy nebude stáť" na strane národnej aliancie, ktorú vedie vládnuca Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) a ktorá zahŕňa aj nacionalistickú Stranu národného hnutia (MHP). Dodal, že chce zachrániť krajinu "pred touto vládou aj touto opozíciou".



Ince uviedol, že ním zakladané hnutie chce byť alternatívou pre tých, ktorí volili CHP z núdze.



Zopakoval tiež svoje tvrdenie, že v prezidentských voľbách získa "50 percent plus jeden hlas", čo je dostatočná rezerva na to, aby sa kandidát stal víťazom volieb už v ich prvom kole.



Ince informoval, že k jeho politickému subjektu sa pripoja aj viacerí doterajší poslanci tureckého parlamentu za CHP. Jej predsedu Kemala Kiličdarogla Ince kritizuje za autoritárske spôsoby vedenia CHP, sporné rozhodnutia pri nominácii členov strany do parlamentných volieb či za vytváranie pochybných spojenectiev.



Ince a v uplynulom období aj ďalší zákonodarcovia CHP kritizovali i postoj CHP k prokurdskej Ľudovodemokratickej strane (HDP), ktorej poslanci a spolupredsedovia čelia vyšetrovaniu svojich kontroverzných vzťahov so Stranou kurdských pracujúcich (PKK).